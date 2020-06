Nilai Rupiah Menguat Hingga Rp13.939

NILAI tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pukul 11.20 WIB Jumat (5/6) menguat hingga menyentuh angka Rp13.924 per dolar AS.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan penguatan Rupiah selama hampir Satu bulan ini dipicu oleh banyak faktor.

"Pertama melimpahnya likuiditas di pasar keuangan global seiring dengan program stimulus yang dilakukan di Amerika dan banyak negara maju," kata Piter kepada Media Indonesia, Jumat (5/6).

Alasan kedua yakni mulai dibukanya perekonomian di beberapa negara yang memunculkan ekspektasi positif pasar. Sebelumnya pada bulan April nilai tukar rupiah mencapai Rp14.091 per dolar AS.

Selain itu rencana pemerintah untuk mulai melonggarkan perekonomian juga memberikan harapan dan meningkatkan kepercayaan pasar.

"Terakhir beberapa indikator juga memberikan keyakinan terhadap pasar terutama terkait kebijakan pemerintah dan otoritas yang cukup responsif terhadap wabah Covid-19," ujarnya.

Piter juga meyakini bahwa nilai tukar rupaih akan terus menguat didukung dengan berlimpahnya likuiditas global. Terlebih jika rencana pelonggaran aktivitas ekonomi di dalam negeri juga cukup berhasil tanpa memunculkan second wave covid-19.

"Dengan berlanjutnya penguatan rupiah, sangat mungkin pada akhir tahun nanti rupiah sudah kembali di kisaran Rp13 ribu," pungkasnya. (A-2)