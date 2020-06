Slank Era Baru, Cara Baru

VOKALIS Slank, Akhadi Wira Satriaji, 46, atau yang kerap disapa Kaka, mengakui pandemi covid-19 merupakan tantangan baru untuk tetap berkarya di tengah keterbatasan.

“Kita harus bisa beradaptasi. Harus bisa menjadikan suasana yang minim, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal,” kata Kaka dalam webinar Keep Creative In New Era yang diadakan Universitas Budi Luhur, Senin (1/6).

Kaka menyatakan keterbatasan saat ini bukanlah alasan untuk menghambat produktivitas. Di masa pandemi, Slank sempat mengeluarkan single baru berjudul Pahlawan Jalanan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang masih tetap bekerja di tengah pandemi covid-19.

Slank juga mengadakan konser secara virtual agar bisa tetap menghibur masyarakat luas sembari menggalang donasi bagi masyarakat terdampak covid-19. “Kita tetap manggung walau streaming online. Kita meet and greet sama fan kita via Zoom juga. Ngobrol sama fan,” imbuhnya.

Kaka mengakui dirinya dan Slank juga sudah siap untuk memasuki era kenormalan baru. “Kita lagi cari konsep yang gimana bisa kumpulin banyak orang meskipun virtual tapi berbayar. Dalam satu band kan bukan cuma anak band doang, tapi ada kru, soundman,” ujarnya. (Ata/H-3)