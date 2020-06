Park Seo Joon Raih Gold Play Button

SETELAH sukses dengan drama terbarunya, Itaewon Class, aktor Korea Park Seo Joon, 31, merayakan pencapaian baru dalam kariernya.

Park memperoleh Gold Play Button dari Youtube pada Senin (1/6) karena jumlah subscriber pada kanal miliknya, Record PARK’S, melampau 1 juta. Park menggelar livestream ketika melakukan unboxing Gold Play Button yang diserahkan Youtube. Seperti dilansir dari Soompi, Park menyampaikan rasa terima kasih kepada stafnya. “Staf bekerja dengan saya siang dan malam untuk menyunting video-video saya. Saya tidak berbuat banyak dan saya pikir saya bisa mendapatkan ini berkat orangorang yang menunjukkan minat terhadap keseharian saya,” kata Park.

Ia merupakan aktor pertama Korea yang menerima Gold Play Button. Park membuat akun Youtube pada 25 Juli 2019. Ketika diluncurkan, video pertama Park Seo Joon yang diunggah pada 2 Agustus 2019 disambut penggemarnya dengan penuh antusias.

Pada November 2019, Record PARK’S meraih Silver Play Button dari Youtube karena melampaui 100 ribu subscribers. Hingga Rabu, 3 Juni 2020, Park telah mengunggah 22 video di Record PARK’S dengan total 24,5 juta views.

Namun, pada awal Desember 2019, kanal Youtube Park diretas. Semua konten videonya hilang. Agensi Park membawa kasus ini ke polisi. “Saya sedih karena seolah semua kenangan juga hilang. Saya harap tidak ada lagi kerusakan yang lain,” ujarnya dalam akun Instagram.

Pada akhir Desember 2019, akun Park kembali ditangani agensinya. Tidak hanya berkarier, Park juga sering melakukan aksi amal. Ketika pandemi covid-19 menyerang Korea Selatan, ia memberikan donasi sebesar 100 juta won atau sekitar Rp1,1 miliar untuk penanganan korban covid-19 di Daegu yang merupakan episentrum pertama penularan. Saat ini, Park tengah menjalani syuting film terbarunya, Dream, bersama penyanyi dan aktris IU.



Terkenal

Nama Park Seo Joon dikenal berkat perannya dalam drama Kill Me Heal Me (2015). Sebelumnya, ia memulai karier dengan menjadi model video musik penyanyi Bang Young Guk berjudul I Remember pada 2011.

Ia pernah memandu acara Music Bank bersama Bora Sister pada 2013-2015. Kariernya melejit dengan cepat setelah dinaungi agensi Awesome Ent. Ia menjadi pemeran utama dalam film komedi Midnight Runner (2017).

Peran-peran dalam drama Korea semakin melambungkan namanya karena memiliki rating yang tinggi. Ia membintangi She Was Pretty (2015), drama kolosal Hwarang (2016-2017), serta What’s Wrong with Secretary Kim (2019).

Perannya sebagai Lee Young-joon dalam What’s Wrong with Secretary Kim memberinya sejumlah penghargaan. Salah satunya Top Excellence Award dan Actor in a Miniseries dalam 6th APAN Star Awards, penghargaan yang diberikan bagi serial televisi di Korea. Terakhir, Park dinominasikan sebagai aktor pemeran utama terbaik dalam Baeksang Arts Awards 2020.

Park mengaku perannya dalam drama Itaewon Class merupakan peran yang spesial dan berkesan karena membuatnya lebih memedulikan isu sosial dalam masyarakat. Itaewon Class mendapatkan banyak pujian karena tak hanya berkisah tentang percintaan dan balas dendam, tapi juga diskriminasi rasial, kesehatan mental, dan isu transgender. (H-3)