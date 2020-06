Jakarta Masuk Masa Transisi, Rupiah Stagnan

PADA perdagangan Kamis (4/6), nilai tukar rupiah ditutup stagnan, seiring keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Rupiah ditutup stagnan atau sama dengan hari sebelumnya, yakni pada level Rp 14.095 per dolar Amerika Serikat (AS). Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai kebijakan perpanjangan PSBB sekaligus menetapkan masa transisi, ikut membantu program pemerintah pusat untuk menuju kenormalan baru (new normal). Pasar pun merespons positif kebijakan tersebut.

"Pasar optimis dengan masa transisi. Sama artinya dengan new normal, yang digadang-gadang pemerintah. Sehingga, arus modal asing yang tadinya keluar pasar, dalam penutupan sore ini kembali masuk. Mata uang garuda kembali stagnan," ujar Ibrahim, Kamis (4/6).

Penerapan masa transisi di Jakarta, lanjut dia, memberikan angin segar bagi perekonomian Ibu Kota. Operasional kantor, mal dan fasilitas public lainnya juga kembali dibuka, meski dalam pengawasan ketat.

Dari faktor eksternal, rilis data ekonomi AS dinilai cukup meyakinkan pasar. Termasuk, indeks nonmanufaktur AS periode Mei dan pesanan pabrik untuk April yang melampaui proyeksi.

Indeks nonmanufaktur yang dirilis Institute of Supply Management (ISM) tercatat naik menjadi 45,4 pada Mei, atau lebih baik dari estimasi 44,4. Sementara itu, pesanan pabrik menurun 13% pada April, atau lebih kecil dari proyeksi sebesar 13,4%.

Pada pembukaan perdagangan Kamis (4/6), rupiah terpantau melemah di level Rp14.105 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 14.095-14.162 per dolar AS.(Ant/OL-11)