AS Pilih 5 Perusahaan untuk Produksi Vaksin Covid-19

PEMERINTAH Presiden AS Donald Trump telah memilih lima perusahaan sebagai kandidat yang paling mungkin untuk menghasilkan vaksin untuk virus korona baru atau covid-19 seperti dilaporkan oleh New York Times (NYT), Rabu (3/6). Kelima perusahaan tersebut adalah Moderna, gabungan dari Universitas Oxford dan AstraZeneca Plc, Johnson & Johnson, Merck & Co Inc dan Pfizer Inc. Saat ini, tidak ada vaksin yang disetujui untuk covid-19.

Produsen obat pun berlomba untuk mengembangkan vaksin. Adapun perusahaan yang tidak dipilih oleh pemerintahan Trump, menurut NYT, yaitu pembuat obat Prancis Sanofi, bioteknologi AS Novavax Inc dan Inovio Pharmaceuticals Inc.

Pengumuman keputusan tersebut akan dibuat di Gedung Putih dalam beberapa minggu ke depan. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal tersebut. (CNA/OL-3)