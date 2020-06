All New Mercedes-Benz GLS SUV Besar dan Mewah

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan sport utility vehicle (SUV) terbesar dan termewah di jajaran SUV-nya, yaitu Mercedes-Benz GLS. Generasi ketiga GLS ini hadir dalam varian GLS 450 4Matic AMG Line yang serbalebih dari sebelumnya.

The All New GLS memiliki dimensi lebih panjang 77 mm menjadi 5.214 mm dan lebih lebar 22 mm menjadi 2.030 mm, sementara jarak sumbu rodanya juga bertambah 60 mm menjadi 3.135 mm. Alhasil, tercipta kabin yang lebih lapang untuk memuat tiga baris kursi, terutama di kursi baris kedua.

Kursi-kursi SUV tujuh penumpang ini dapat disesuaikan maksimal secara elektrik untuk kenyamanan yang optimal bagi penumpang. Kursi di baris ketiga dapat diturunkan secara elektrik dan mampu menambah volume ruang penyimpanan barang hingga 2.400 liter ketika kursi di baris kedua dilipat rata.

Kabin semakin terasa lapang dan nyaman berkat panoramic sliding sunroof terbaru. SUV ini juga ditambah pengaturan suhu otomatis lima zona. Fitur mutakhir ini menjadikan peng aturan suhu kabin nyaris dapat diatur secara individual di setiap tempat duduknya.

Bagian dasbor dirancang secara fungsional. Layar sentuh besar sistem infotainment Mercedes-Benz User Experience (MBUX) dengan konektivitas Android auto dan Apple Car Play menyediakan semua fitur kenyamanan yang dapat dikendalikan dari kursi pengemudi.

Kualitas audio didukung Burmester surround sound system dengan 13 speaker dan sebuah amplifi er tambahan dirancang khusus untuk interior The New GLS sehingga memberikan performa akustik yang menakjubkan.

Kenyamanannya berkendara ditunjang suspensi udara canggih untuk berbagai permukaan jalan. Sistem penggerak roda empat roda 4Matic baru mendukung kemampuan handling dan kemampuan off-road yang lincah. Dengan faktor aerodinamika 0,32 Cd, efisiensi dan menekan kebisingan angin pada kecepatan tinggi.

The All New GLS mengusung lampu canggih multibeam LED dan adaptive highbeam assist plus dengan total 112 LED per headlamp dan dapat mengontrol 84 LEDs secara terpisah. Lampu cerdas ini mampu menjangkau lebih dari 650 meter tanpa harus meyilaukan pengendara lain. Daytime running lights tiga segmen LED-nya menggarisbawahi status GLS sebagai S-Class dari SUV.

Sumber tenaga

Sumber tenaga kendaraan ini berasal dari mesin bensin straight-six 3.0 liter dengan output 367 hp di rentang 5.500-6.100 rpm dan torsi 500 Nm antara 1.600-4.500 rpm. Teknologi EQ Boost dilengkapi sistem elektrik 48 volt dan terintegrasi dengan startergenerator mampu memberikan suntikan tenaga hingga 22 hp dan torsi 250 Nm.

Untuk akselerasi dari 0 ke 100 km/jam, mobil yang dibekali transmisi otomatis 9G-Tronic 9-speed ini cuma butuh 6,2 detik. Kecepatan maksimalnya dipantek di angka 246 km/jam demi keamanan.

Sistem driver assist generasi terbaru memberikan dukungan bagi pengemudi sekaligus meningkatkan fi tur keselamatan aktif. Selain active lane keeping assist untuk mencegah kendaraan keluar jalur, juga terdapat active brake assist yang berfungsi mengatur kecepatan aman saat berbelok.

Kendaraan yang dibuat di pabrik Mercedes-Benz Tuscaloosa, Alabama, Amerika Serikat, itu dijual dengan harga off the road senilai Rp2,325 miliar. "Mercedes-Benz SUV semakin populer di kalangan pelanggan Indonesia kami. Dengan kapasitas tujuh penumpang, The New GLS menjamin tingkat kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan tertinggi. Kami yakin bahwa kami menawarkan produk yang tepat kepada pelanggan kami," tutup President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun. (S-1)