NBA Ditarget Rampung 12 Oktober

NBA disebut tengah menargetkan kompetisi musim 2019/2020 bisa selesai pada 12 Oktober. Dilansir dari ESPN, ada sumber yang namanya tidak mau disebutkan dan menerangkan bahwa kerangka jadwal kompetisi telah dibagikan kepada tim-tim peserta.

Jadwal tersebut memperlihatkan tanggal 12 Oktober sebagai tanggal berakhirnya putaran final NBA yang menggunakan format best of seven dan proposal itu akan diajukan kepada dewan liga pada hari ini.

Lebih kanjut laporan itu mengatakan baik NBA maupun asosiasi pemain masih mendiskusikan detail mengenai format lanjutan kompetisi. NBA merupakan kompetisi olahraga profesional pertama di AS yang dihentikan sementara sejak Maret karena pandemi korona (covid-19).

Pada bulan lalu, NBA mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan The Walt Disney Company, untuk melanjutkan kompetisi di Disney World di Florida pada akhir Juli. (Dmr/ESPN/R-3)