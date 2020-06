New Normal, Pelindo 1 Kedepankan Layanan Berbasis Digital

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1, akan mengedepankan sistem layanan berbasis digital dalam implementasi skenario New Normal.

Direktur SDM Pelindo 1 M. Hamied Wijaya mengutarakan, perusahaannya telahmenyiapkan skenario New Normal sesuai dengan surat edaran Menteri BUMNNomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara.

"Kami akan lebih mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital yang sudah dilaksanakan selama pandemi covid-19 berlangsung," ujarnya, Rabu (3/6).

Adapun pengoptimalan yang dimaksud meliputi sistem pelayanan jasa kepelabuhanan digital yang memudahkan para pengguna jasa memanfaatkannya.

Dengan sistem ini pengajuan pelayanan Pelindo 1 bisa menggunakan Indonesia Gateway Master Terminal (IGMT) yang dapat diakses melalui web portal https://igateway.pelindo1.co.id.

Layanan ini bisa digunakan di setiap cabang pelabuhan Pelindo 1 dan Container Terminal Operating System (CTOS) yang digunakan di Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan. Baik untuk layanan domestik maupun internasional.

Selain itu, ada pula sistem e-berthing di Pelabuhan Tanjungpinang yang digunakan untuk permintaan pelayanan tambatan kapal secara online yang diajukan oleh perusahaan pelayaran.

Layanan digital ini juga sudah diterapkan di seluruh lingkungan Pelindo 1 yang dapat diakses dengan mudah, aman dan di mana saja.

Sementara bagi para pengguna jasa yang ingin melakukan interaksi seperti penyampaian keluhan, klaim dan informasi seputar Pelindo 1, dapat menggunakan aplikasi digital lain.

Seperti Customer Relationship Management (CRM) Pelindo 1 yang dapat diakses melalui web portal customer https://portals.pelindo1.co.id.

Kemudian layanan call center dengan menghubungi 1500778, serta email masing-masing cabang pelabuhan dan komunikasi melalui Whatsapp Group.

Dan bila diperlukan kebutuhan pertemuan bertatap muka, maka akan diprioritaskan melalui online meeting.

Dalam penerapan skenario New Normal, Pelindo 1 akan lebih banyak memanfaatkan penggunaan media web portal iProcura Pelindo 1 https://eproc.pelindo1.co.id dalam melakukan interaksi kepada para penyediabarang dan jasa.

Namun jika ada pengguna jasa atau tamu yang harus bertatap muka secara langsung karena keperluan yang mendesak, maka diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan di lingkungan Pelindo 1.

Antara lain pengecekan suhu badan, penggunaan masker, hand sanitizer serta penerapan physical distancing.

Selain itu, dalam implementasi New Normal Pelindo 1juga akan terus memberikan layanan operasional logistik secara nonstop, atau 24 jam.

Namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sejak kapal akan bersandar di pelabuhan.

Untuk itu, Pelindo 1 bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh awak kapal dan kapal hanya akan dilayani jika telah berstatus bebas karantina.

Pelindo 1 sendiri telah mengaktifkan kembali seluruh karyawannya mulaitanggal 26 Mei 2020 setelah libur Idul Fitri, dengan kebijakan Work from Home (WFH) dan Work from Office (WFO), secara bergantian.

Sistem shift juga diterapkan untuk jam kerja para operator pelabuhan agar menjaga kelancaran logistik selama 24 jam.

Dalam pelaksanaannya, Pelindo 1 juga selalu melaksanakan protokol kesehatan yang ketat kepada para karyawan.

Seperti kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) kepada para petugas operasional dan pandu, serta mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi digital.

Pelindo 1 selalu menjaga kesehatan para karyawan dengan baik sebagai prioritas perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

Yakni dengan memberikan nutrisi makanan bergizi, menjaga lingkungan kerja yang bersih, anjuran untuk rutin berolahraga, serta pengecekan kesehatan karyawan secara rutin.

Adapun skenario new normal Pelindo 1 akan diterapkan di seluruh wilayah kerjanya yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.

"Tapi kami juga akan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat," pungkas Hamied.(OL-2)