Tahap Awal New Normal, Tiket TMII Beli Satu Gratis Satu

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) akan memberikan promo tiket buy 1 get 1 free atau beli satu tiket gratis satu ketika kembali beroperasi pada tahap awal new normal ( kenormalan baru) yang diterapkan pemerintah.

Manajer Informasi TMII, Ira, mengatakan, promo tersebut berlaku pada tiket pintu masuk TMII dan seluruh wahana di dalamnya.

"Iya pemberlakuannya nanti beli tiket satu gratis satu. Iya tiket masuk yang di gerbang, kalau di unit (wahana) otomatis mengikuti ya. Karena ini kan sebagai promo ke arah new normal tadi, adaptasi dengan segala protokol kesehatan," kata Ira, di Jakarta, Rabu (3/6).

Adapun harga tiket masuk TMII saat ini dijual dengan harga senilai Rp20.000 per orang, mobil Rp20.000, bus atau truk Rp40.000, sepeda motor Rp15.000, dan sepeda Rp1.000.

Baca Juga: Penerapan New Normal, IDI: Harus Ada Timing Tepat

Sementara itu, TMII juga membatasi jumlah pengunjung per harinya yakni maksimal 20.000 orang. Pembatasan jumlah pengunjung TMII ini maksimal 20.000 orang per hari berlaku saat New Normal. Persyaratannya tiap pengunjung wajib menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker dan hand sanitizer saat hendak masuk wahana.

Jam operasional TMII juga mengalami perubahan yakni menjadi pukul 08.00-20.00 WIB untuk pintu masuk. Jika untuk wahana di dalam TMII yakni pukul 08.00-16.00 WIB.

Selama tahap awal new normal, TMII juga hanya membuka sebagian wahana. Wahana yang dibuka ialah yang bersifat outdoor atau di luar ruangan.

Baca Juga: Tak Ada New Normal, Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali

"Tahap awal New Normal, TMII buka hanya sebagian wahana. Untuk wahana yang di dalam ruangan itu belum bisa dibuka. Tahap awal kebanyakan kita eksplorasi di outdoor saja. Jadi bertahap ya, tahap awal ini seperti mal-mal itu tidak dibuka, itu nanti di tahap kedua," ujar Ira.

Diketahui selama penerapan PSBB, TMII tidak beroperasi atau ditutup sementara. Pihak TMII masih menunggu instruksi dari pemerintah mengenai penerapan new normal untuk kembali beroperasi. (Ssr/OL-10)