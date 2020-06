Bela George Floyd, Lea Michele Diingatkan Pernah Rasis

LEA Michele yang dikenal lewat serial "Glee" dituduh rekan mainnya, Samantha Ware, telah menciptakan pengalaman tak menyenangkan di serial itu.

Samantha Ware yang tampil di musim keenam "Glee" sebagai Jane Hayward mencuitkan komentar tersebut di Twitter setelah Lea menyuarakan dukungannya terhadap gerakan Black Lives Matter setelah kematian George Floyd.

George Floyd adalah pria berkulit hitam yang tewas karena lehernya ditindih lutut selama lebih dari tujuh menit oleh seorang petugas kepolisian Minnesota, Amerika Serikat pada 25 Mei 2020.

Setelah Lea Michele menyatakan apa yang dialami George Floyd harus dihentikan, Samantha menimpali bahwa apa yang terjadi di balik layar ketika ia bermain dengan Lea Michele di "Glee" membuatnya "mempertanyakan karier di Hollywood".

"LMAO ingatkan ketika kau membuat pengalaman pertamaku di televisi seperti neraka? Sebab aku takkan melupakannya." tulis dia.

Dilansir Digital Spy, Samantha mengklaim Lea melakukan agresi mikro, perilaku permusuhan yang bisa dianggap rasis, terhadap dia.

Aktor "Glee" lain, sebagian berkulit hitam, juga mengatakan hal yang sama mengenai sikap Lea Michele yang tidak menyenangkan terhadap mereka.

Jeanté Godlock merespons Ware, "apa ada yang bilang kecoa? soalnya itu panggilan dia untuk orang-orang di latar belakang set glee. tapi kami berkembang dan tak selamanya di latar belakang..."

Alex Newell, pemeran Wade "Unique" Adams di "Glee", merespons cuitan Ware dengan meme "Get her, Jade!" dari "Drag Race: Untucked", menyiratkan persetujuan atas pernyataannya.

Dilansir NBC News, ini bukan kali pertama Michele dituduh memperlakukan rekan kerjanya dengan buruk. Naya Rivera menulis dalam memoir "Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up" bahwa Lea sulit memisahkan pekerjaan dan pertemanan di luar itu.

"Lea jauh lebih sensitif, dan kadang tampaknya dia menyalahkanku untuk apa pun dan semua yang tak berjalan baik."

Kejadian ini membuat kontrak Lea dengan layanan antar resep HelloFresh dibatalkan, Selasa (2/6). "HelloFresh tidak menerima rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apa pun," cuit perusahaan itu. "Kami menganggap ini sangat serius, dan kami telah mengakhiri kemitraan dengan Lea Michele, segera. (OL-12)