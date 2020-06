Konser Virtual Ardhito Pramono Digelar 8 Juni

ADA cara baru menikmati konser terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Salah satunya adalah konser virtual. Penyanyi Ardhito Pramono juga akan menggelar konser virtual bertajuk "From His Backyard, Online #HappyConcert with Ardhito Pramono and Friends" yang akan dihelat pada 8 Juni 2020 mendatang.

Meski bukan konser virtual pertamanya, Ardhito Pramono mengaku tetap antusias menyiapkan penampilannya untuk menghibur para Superstar (penggemar Ardhito Pramono).

"Sama seperti semua musisi lainnya, gue sangat kangen untuk manggung dengan format full band, membawakan lagu-lagu dari EP baru di kombinasikan dengan materi-materi sebelumnya," kata Ardhito Pramono dalam siaran persnya, Selasa (2/6).

Apalagi Ardhito mengatakan sudah lama tidak memainkan materi lagu dari mini album terbarunya yang terakhir kali dibawakan pada gelaran Java Jazz 2020 pada bulan Februari lalu.

"Itu menjadi satu-satunya kesempatan gue membawakan materi dari EP 'Craziest Thing Happened in My Backyard' yang dirilis tanggal 28 Februari 2020," ujarnya.

Dalam konser ini Ardhito Pramono akan bermain dengan format full band lengkap bersama The Piranhas (band penggiring Ardhito), serta dua musisi dari negara Asia lainnya akan bergabung.

Mereka adalah Ben & Ben yang merupakan band folk indie dari Filipina dan Benjamin Kheng yang dikenal sebagai anggota The Sam Willows yang sedang menekuni karir solo dari Singapura.

Konser yang diadakan Sony Music Entertainment Indonesia bersama Loket ini tiketnya dapat dibeli melalui https://www.loket.com/event/ardhitoonlineconcert.

Setiap pembeli tiket akan mendapatkan link tautan pribadi yang hanya bisa digunakan untuk satu tab di satu perangkat.

Penjualan tiket dibagi atas tiga kategori, yaitu Early Bird seharga Rp35.000,- , Regular Rp50.000,- , Bundling with Meet & Greet seharga Rp75.000,-. Untuk kategori Early Bird dan Bundling with Meet & Greet telah habis terjual di hari pertama. (OL-12)