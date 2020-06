Menggandeng Pamungkas, Petra Sihombing Merilis Manusia Kasur

Penyanyi Petra Sihombing kembali merilis single terbaru dengan menggandeng Pamungkas untuk berduet pada lagu bertajuk "Manusia Kasur". Menurut keterangannya, Selasa (2/6), Petra mengajak Pamungkas karena menyukai energi dari pelantun lagu "I Love You but I'm Letting Go" itu.

"Selain itu, gue sempat cerita tentang (album) 'Semenjak Internet' dan dia ngirim gue voice note 'Manusia Kasur'. Gue saat itu merasa tepat ini ada di album gue," kata Petra.

Ketika disinggung mengenai kaitan lagu "Manusia Kasur" dengan tema besar album "Semenjak Internet" yang akan dirilis segera, Petra mengatakan bahwa bermalas-malasan merupakan bagian dari hidup yang cukup penting.

Ia juga menyinggung mengenai korelasi lagu dengan situasi karantina di masa pandemi virus corona. Ia menilai, produktivitas saat berada di situasi ini bukanlah sebuah ajang balapan.

"Produktivitas dari dulu sampai pandemi tetap bukan kompetisi. Sebulan awal pandemi, gue main game 9 jam sehari selama sebulan non-stop. Rasanya kaya liburan yang gue butuh. Senang banget. Abis itu bikin musik lagi rasanya jadi segar," kata dia.

"Jadi 'Manusia Kasur' sebentar itu enggak apa-apa banget, malah harus," ujar Petra melanjutkan.

Lagu "Manusia Kasur" adalah satu dari banyak lagu yang hadir dalam album Petra, "Semenjak Internet" yang akan dirilis pada 23 Oktober.

Di tahun 2020, Petra berharap dirinya dapat konsisten untuk berkarya lebih banyak dalam dunia musik.

"Intinya, gue ingin menjadi lebih konsisten, dan resolusi di tahun 2020 ini untuk 10 bulan ke depan, gue akan rilis lagu setiap bulannya, setiap tanggal 23. Tungguin, ya!” kata dia.

Petra juga akan membagi proses penulisan dan pembuatan lagu-lagunya melalui siaran daring podcast yang rilis di tanggal 19 setiap bulannya. (OL-12)