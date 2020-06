Hutama Karya Mulai Sosialisasikan New Normal di Ruas Tol

JELANG penerapan kenormalan baru (new normal), PT. Hutama Karya mulai melakukan sosialisasi penerapan new normal di sejumlah ruas tol yang dikelolanya. Hal itu sekaligus merespons Surat Edaran Menteri BUMN No.336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara.

Executive Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya,J. Aries mengatakan operasional seluruh cabang tol yang dikeloa oleh Hutama Karya masih tetap berjalan normal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol serta dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan covid-19.

“Dalam skenario“new normal yang telah disusun perusahaan, seluruh karyawan dan petugas tol yang diizinkan untuk Work From Office (WFO) pada tahap pertama ini ialah mereka yang berusia maksimal 45 tahun, sedang dalam kondisi sehat, dan dilengkapi dengan hasil rapid test non-reaktif covid-19,” ujarnya melalui keterangan resminya, Selasa (2/6).

Aries menambahkan, di cabang tol tidak ada persiapan khusus dalam menyambut new normal disebabkan sejak diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) di seluruh unit bisnis Hutama Karya, baik karyawan hingga petugas yang ada di setiap cabang tol mayoritas tetap melakukan WFO. Hal ini mengacu pada arahan dari pemerintah untuk tetap mengoperasikan jalan tol.

“Meski begitu, dalam tahapan new normal, protokol kesehatan di seluruh cabang tol kami tingkatkan lagi standarnya. Seluruh petugas tol tanpa terkecuali wajib menggunakan masker atau face shield dan sarung tangan, lalu akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan riwayat sakit pra dan pasca-kerja sesuai dengan standar minimal protokol covid-19,” paparnya.

Hutama Karya juga akan memberlakukan sistem kerja zonasi tanpa adanya rolling lokasi kerja, penyemprotan disinfektan rutin di area gerbang, kantor dan fasilitas umum, masih tetap menghentikan sementara sistem top-up tunai, pengaturan area kerja di kantor cabang dengan mengutamakan physical distancing, penyediaan hand sanitizer di area toilet, mushola, restoran, area kerja, fasilitas umum dan lainnya.

Aries menegaskan, pemanfaatan teknologi digital juga diberlakukan di seluruh cabang tol seperti meminimalisir pertemuan tatap muka dan mengubahnya kedalam pertemuan online, absensi secara online dengan menggunakan aplikasi, tanda tangan dokumen secara digital, dan yang paling terbaru yaitu pengembangan layanan self-update check balance saldo uang elektronik di gerbang tol dan fasilitas layanan top-up mobile di seluruh cabang tol yang dikelola oleh Hutama Karya.

Adapun Hutama Karya mulai mensosialisasikan aturan New Normal diseluruh cabang tol yang dikelolanya mulai dari cabang tol Medan-Binjai (Medbin), tol Palembang-Indralaya (Palindra), tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka), hingga tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), serta tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S), dan tol Akses Tanjung Priok (ATP) di Pulau Jawa. (OL-7)