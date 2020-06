Adele: Rasialisme masih Ada di Dunia Ini

PENYANYI Adele ikut menyuarakan keprihatinan meninggalnya George Floyd yang memicu kerusuhan sipil di Amerika Serikat. Ia menuliskan di Instagram pribadinya Selasa (2/6 WIB) dengan memasang foto George Floyd sebagai sikap simpatinya terhadap isu rasialis di Amerika Serikat. Pelantun lagu Someone Like You ini menegaskan bahwa gelombang unjuk rasa terhadap kematian George Floyd merupakan peristiwa tidak ternilai karena pada dasarnya rasialisme masih hidup di dunia ini.

Ibu satu anak ini juga mengecam tindakan kekerasan dilakukan oleh polisi di Minnesota yang menyebabkan matinya George Floyd.

"Kemarahan atas tindakan kekerasan polisi tidak hanya dirasakan di Amerika Serikat. Ini sangat sistematis dan manipulatif. Ini tidak hanya bicara soal Amerika saja. Rasisme ternyata masih ada dimana-mana, di dunia ini," tegas Adele dalam pernyataannya.

baca juga: Ariana Grande Turun ke Jalan Demi Keadilan George Floyd

Ia pun menyatakan sikapnya untuk bergerak bersama warga dunia menegakkan kebebasan, pembebasan dan keadilan dengan menyematkan tagar #blacklivesmatter #georgefloyd #saytheirnames. (OL-3)