Pasien Covid-19 di RSD Galang Sebanyak 36 Orang

ADA pengurangan jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Galang, Pulau Galang, Batam Kepulauan Riau. Sebelumnya pada (30/5) ada 39 yang menjalani perawatan penyakit virus menular tersebut.

"Pasien rawat inap berkurang 3 orang, menjadi 36 orang. Mereka terdiri dari 20 pria dan 16 wanita," ujar Perwira Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan) Kolonel Marinir Aris Mudian dalam laporanya, Jakarta, Minggu (31/5).

Tidak ada pasien yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) di RSD Galang.

Sejak 12 April hingga hari ini ada 135 pasien yang terdaftar di rumah sakit tersebut. Sebanyak 98 orang dinyatakan sembuh Covid-19 atau diperbolehkan pulang dan satu orang dibawa ke rumah sakit rujukan lain.

Baca juga: Jumlah Pasien di RSD Galang Menurun

Dalam menjaga puluhan pasien di RSD Galang, ada 276 personel gabungan yang terdiri dari 1 orang dari Puskes Mabes TNI, lalu 64 orang TNI Angkatan Darat yang terdiri dari 6 dokter, 40 paramedis, 7 nonmedis dan 11 orang dekon.

Lalu 22 orang dari TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 2 dokter, 8 paramedis dan 12 orang non medis yang berjaga di RSD Galang. Selanjutnya ada 20 orang dari TNI Angkatan Udara, yang terdiri dari 6 dokter, 12 paramedis, 2 orang non medis. Ada juga 5 personel dari Polri, yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis dan 2 orang non medis.

Dari Kementrian Kesehatan juga mengirimkan personelnya sebanyak 25 orang, terdiri dari 4 dokter dan 21 paramedis. Terakhir, ada 139 sukarelawan yang menjaga pasien Covid-19 di RSD Galang. Mereka terdiri dari 3 dokter, 46 paramedis dan 90 orang nonmedis. (A-2)