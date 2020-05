Jennifer Garner Dukung Keadilan Rasial Untuk George Floyd

AKTRIS Hollywood Jennifer Garner menunjukkan dukungannya terhadap korban rasialis George Floyd dengan menuliskan di Instagram story nya informasi donasi dari warga AS untuk keadilan rasial. Dalam Instagramnya, pemeran dalam serial TV Alias ini mencantumkan enam nama yayasan yang menjadi wadah gerakan keadilan untuk rasial di AS.

Ibu empat anak sekaligus aktivis menuliskan masyarakat bisa mendonasikan uangnya ke George Floyd Memorial Fund, Minnesota Freedom Fund, Black Visions Collective, Reclaim The Block, Campaign Zero, dan Unicorn Riot. Sebelumnya ia juga menampilkan ungkapan hati anak George Floyd yang juga diunggah oleh Barack Obama.

Garner juga menuliskan saat ia melihat foto Floyd ditangkap polisi, dalam kondisi lehernya ditekan dengan kakinya seolah-olah leher Floyd seperti leher anjing.

"Hati saya hancur. Semoga keluarga George Floyd selalu dalam lindungan Tuhan," tulis mantan istri Ben Affleck ini. (OL-3)