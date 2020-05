New Normal Diyakini Bisa Datangkan lagi Wisatawan

SEJUMLAH pihak menanggapi positif dengan rencana pemerintah untuk menerapkan tatanan kenormalan baru (new normal). Umumnya mereka menilai kebijakan itu bisa memperbaiki kembali perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat pandemi covid-19.

Seperti diungkapkan pemilik PO Juragan 99 Trans, Gilang Widya Pramana, new normal adalah kebijakan untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada selama masa pandemi. Itu sebabnya harus didukung.

"New Normal adalah tahapan baru setelah kebijakan work from home dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di sejumlah wilayah untuk mencegah penyebaran virus korona. New Normal tujuannya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Jadi bukan sekedar bebas bergerombol. New normal akan mampu membuka aktivitas ekonomi, sosial, pariwisata," ujar Gilang dalam siaran persnya di Malang, Jawa Timur, Sabtu (30/5).

Setelah hampir dua bulan di rumah, kata dia, yang dipikirkan kebanyakan orang adalah kapan bisa jalan-jalan lagi. Namun dengan kondisi finansial yang tidak sama, tentu daya beli akan menurun, terutama kelas menengah ke bawah.

"Untuk itu, perlu ada titik temu antara pengusaha hotel, lokasi wisata, dan pengusaha angkutan wisata. Bagaimana caranya supaya kita bisa bekerjasama sehingga dapat menawarkan harga yang terjangkau bagi wisatawan," kata Gilang.

Pihaknya sendiri, kata dia, telah siap menyambut new normal dengan menghadirkan armada terbaru yang bukan hanya menyajikan kenyamanan namun juga menghadirkan protokol kesehatan.

"Kami sadar bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Untuk itu saya sangat mendukung aktivitas di sektor pariwisata diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi bukan hanya nyaman," ungkapnya.

Pihaknya menyiapkan armada wisata terbaru yang menawarkan kenyamanan. "Avante H8 hasil kerjasama antara Mercedes-Benz dan perusahaan karoseri asal kota Malang, Jawa Timur, Tentrem. Selain kenyamanan yang disajikan, bagian interior, dengan 50 kursi penumpang berkonfigurasi 2-2 berjajar mewah. Sehingga, jarak antara penumpang satu dengan yang lainnya cukup lega. Bisa juga dengan skema konsep bus itu bisa diisi dengan 50 penumpang, tinggal 25 penumpang yang bisa berada dalam satu bus. Jadi kita tidak mengizinkan penuh, tapi cukup 50%. Jadi dibatasi jamnya dan dikurangi penumpangnya hal ini untuk mendukung sosial distenchin dan protokoler kesehatan," ujarnya. (Ant/A-1)