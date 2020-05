Twitter Sembunyikan Cicitan Trump Terkait Kekerasan Minneapolis

TWITTER menyembunyikan cicitan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dari profilnya dan mengatakan komentar yang dibuatnya melanggar aturan tentang mengobarkan kekerasan.

Langkah itu dilakukan juga berjam-jam kemudian ketika akun resmi Gedung Putih mencuit salinan kata-kata presiden.

Alih-alih dihapus, kedua cicitan itu masih dapat dilihat ketika mengklik peringatan yang tertera.

Twitter beralasan dengan pertimbangan kepentingan publik cicitan Trump itu dapat tetap diakses.

"Cicitan ini melanggar aturan Twitter karena mengobarkan kekerasan. Namun, Twitter telah menentukan mungkin karena kepentingan publik cicitan itu tetap dapat diakses," kata Twitter dalam pemberitahuan resmi mereka.

Bagaimana bunyi cuitan Trump yang dipersoalkan?

"Berandal-berandal ini tidak menghormati George Floyd dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Baru saja berbicara dengan Gubernur Tim Walz dan mengatakan kepadanya bahwa militer mendukungnya setiap saat. Setiap kesulitan dan kita akan mengambil kendali tetapi, ketika penjarahan terjadi, penembakan dimulai. Terima kasih!" kata Trump sebelum ditandai Twitter, seperti dilansir CNN.

Trump mencicit tentang Kota Minneapolis, yang telah didera aksi protes tiga malam berturut-turut setelah kematian seorang pria kulit hitam oleh polisi.

Ini adalah putaran terbaru dalam pertikaian yang semakin meningkat antara Twitter dan Gedung Putih.

Presiden AS menjadi salah satu dari sejumlah pemimpin dunia lainnya yang cicitannya disensor.

Pada Februari 2019, Twitter menghapus sebuah cicitan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei karena bernada mengancam penulis Salman Rushdie.

Juga tahun lalu, beberapa akun yang terkait dengan Presiden Kuba Raul Castro dan anggota pemerintahannya ditangguhkan dengan alasan pelanggaran kebijakan.

Kebijakan Twitter yang menambahkan peringatan, alih-alih menghapus, cicitan yang melanggar aturan ketika menyangkut figur publik utama diumumkan pada pertengahan 2019.

Tetapi perusahaan raksasa media sosial itu tidak pernah menerapkannya pada Trump--atau menghapus cicitan-cicitannya sebelumnya.

"Ini adalah hal paling berani dan paling berisiko yang pernah saya lihat yang Twitter--atau raksasa media sosial--lakukan," kata Carl Miller, dari Centre for the Analysis of Social Media yang berbasis di Inggris. (BBC/OL-1)