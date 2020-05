DENGAN diluncurkannya HBO Max di Amerika Serikat (AS) pada 17 Mei, WarnerMedia mengonfirmasi bahwa sebagai tahap awal sekitar 15 tayangan HBO Max Original akan hadir di HBO GO dan melalui saluran WarnerMedia di Asia pada 2020.

Sebagian besar tayangan tersebut akan tersedia di HBO GO lebih dahulu, seperti The Not-Too-Late Show with Elmo dan Love Life dengan tiga episode dari kedua judul tersebut akan tersedia mulai 27 Mei.

Penayangan perdana tayangan lainnya dan yang akan tayang melalui saluran HBO, Warner TV, Cartoon Network, dan Boomerang masih menunggu konfirmasi.

Jadwal penayangan, yang dikurasi secara khusus bagi pemirsa di Asia, termasuk serial drama, dokumenter, film dan tayangan untuk anak. Konten didapatkan dari beberapa studio dan distributor seperti Lionsgate, Paramount, Warner Bros. dan Sesame Workshop.

Para talen termasuk beberapa nama yang akrab sehari-hari, seperti Ridley Scott, Meryl Streep, Kaley Cuoco, Lena Dunham, Anna Kendrick, Steven Soderbergh, Melissa McCarthy, Ray Romano, James Corden, dan tentunya Elmo bersama geng Sesame Street.

Beberapa judul yang akan hadir adalah Love Life, Raised by Wolves, Flight Attendant, Doom Patrol, Made for Love, Generation, The Not-Too-Late Show with Elmo, Looney Tunes Cartoons, The Fungies!, Adventure Time: Distant Lands, Sesame Street, Sesame Street: The Monster at the End of the Book, UNpregnant, Let Them All Talk, dan Superintelligence. (RO/OL-1)