Efek Korona, Federer Atlet Terkaya 2020

ROGER Federer menjadi olahragawan dengan bayaran tertinggi di dunia sepanjang 2020 mendepak penyeranf Barcelona dari urutan teratas pada tahun sebelumnya.

Demikian daftar tahunan Forbes yang dirilis, Jumat (29/5).

Petenis Swiss pemegang rekor 20 gelar juara Grand Slam itu, memperoleh 106,3 juta dolar AS dalam 12 bulan terakhir.

Pada 2019, Federer berada di urutan kelima atlet terkaya. Ia menjadi petenis pertama yang memuncaki atlet terkaji versi Forbes.

Di bawah Federer ada pesepak bola Cristiano Ronaldo (105 juta dolar AS), Messi (104 juta dolar AS), dan Neymar (95,5 juta dolar AS). Disusul pebola basket Amerika LeBron James (88,2 juta dolar AS) melengkapi posisi lima besar.

"Pandemi virus korona memicu pemotongan gaji bagi bintang sepak bola Messi dan Ronaldo, membuka jalan bagi pemain tenis naik peringkat sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia untuk pertama kalinya," kata editor senior Forbes Kurt Badenhausen.

"Roger Federer merupakan sosok yang sempurna bagi perusahaan, menghasilkan portofolio dukungan yang tak tertandingi dari merek-merek blue-chip senilai 100 juta dolar AS per tahun untuk petenis hebat."

Petenis lainnya, Naomi Osaka (37,4 juta dolar AS) berada di peringkat ke-29 dalam daftar, melampaui sesama pemain tenis Serena Williams (36 juta dolar AS), menjadi atlet wanita berpenghasilan tertinggi di dunia.

Hanya Osaka dan Williams saja atlet wanita yang masuk dalam daftar Forbes itu.

Pemain-pemain basket mendominasi daftar nama dengan 35 pemain di antara 100 atlet termahal dunia. Selanjutnya sepak bola Amerika menyusul dengan 31 atlet, meskipun tidak ada yang penghasilannya lebih tinggi dari juara Super Bowl enam kali, Tom Brady (45 juta dolar AS) yang berada di peringkat ke-25.

Sepak bola menjadi olahraga paling terwakili berikutnya dengan 14 pemain, diikuti oleh tenis (enam), tinju dan MMA (lima), golf (empat), balap motor (tiga), serta bisbol dan kriket dengan masing-masing satu. (OL-8).