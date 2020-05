Dita Karang Debut di Industri K-Pop

NAMA Dita Karang, 23, menjadi perbincangan penggemar K-pop di Indonesia. Dita, gadis asal Yogyakarta, baru saja melakukan debut melalui grup Secret Number di industri hiburan Korea Selatan.

Secret Number meluncurkan single Who Dis? pada Selasa (19/5) yang diproduseri Melanie Fontana dan Michel ‘Lindgren’ Schulz, yang pernah menangani Justin Bieber, The Chainsmokers, dan Bts.

Dita mengatakan, ia sudah lama ingin menjadi seorang penampil (performer). “Karena aku suka K-pop, aku daftar di dance studio K-pop gitu di New York. Ada audisi company yang macam-macam, termasuk Big Three (SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment) sempat ikut, tapi enggak lolos,” kenang Dita dalam Live Instagram Dian Sastrowardoyo, Minggu (24/5).

“Lalu ada company yang baru juga, aku ikutin saja. Dan di antara semuanya, Vine Entertainment ini yang interested,” ujarnya melanjutkan. Setelah memulai masa trainee-nya di agensi tersebut, gadis berdarah Bali itu mempelajari bahasa Korea. Ia mengaku sudah mulai lancar berbicara bahasa Korea setelah 5-6 bulan belajar secara intens.

Menurut Dita, masa trainee yang dia jalani terbilang cukup normal hingga akhirnya dapat memulai debut, yaitu hampir dua tahun. Sebelum berkarier di industri K-pop, Dita telah me nempuh pendidikan di American Musical and Dramatic Academy (AMDA), New York, AS.

Seusai menyelesaikan pendidikannya, pemilik nama Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang itu mencoba peruntungannya untuk mendaftar di berbagai pertunjukan seni dan musikal, termasuk Broadway, sebagai seorang penari dan penampil. Namun, perjalanannya di pertunjukan seni dan musikal kurang mulus hingga kemudian Dita melirik K-pop.



Padat

Tinggal di Korea Selatan tentu membuatnya harus cepat beradaptasi dengan budaya di ‘Negeri Ginseng’ tersebut. Selain itu, masa trainee pun cukup berat baginya sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri.

“Capeknya itu beneran. Aku kira karena sudah ngedance dari dulu cuma akan capek fi sik saja, tapi juga capek mental,” ujarnya. “Tapi aku sadar kalau kita butuh orang yang bisa diajak ngobrol, seperti membermember aku, kita banyak sharing.”

Dita mengaku rutinitasnya sebagai trainee dimulai sejak pukul 03.00 hinga 00.00 waktu setempat. “Tiap hari bangun pukul 03.00 ke salon buat make-up dan hair-do. Kalau enggak pukul 03.00, ya pukul 04.00 karena kita berlima jadi gantian, tempatnya dekat sini (dari tempat tinggal Dita) dan di satu tempat itu saja,” kata Dita.

Setelah siap dengan busana yang dipilih untuk hari itu, Dita dan anggota Secret Number menuju music broadcast building yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Biasanya, ia akan tetap berada di tempat tersebut sampai acaranya selesai.

“Biasanya di sana standby karena enggak tahu dapatnya jam berapa, jadi harus standby. Kadangkadang ada pre-recording, kadang enggak. Pokoknya kita seharian di situ sampai ditayangin, kita nunggu chart-chart-nya juga. Kita harus nunggu di situ sampai ending,” kata gadis kelahiran 25 Desember 1996 tersebut.

Setelah acara selesai, Dita akan kembali ke studio untuk latihan menari dan menyanyi. “Kalau ada latihan biasanya dari jam 7 sampai 11 atau 12 (malam), kita latihan buat besoknya,” imbuhnya. (Ant/H-3)