Serempak kembali Bergulir Mulai Juni

ITALIA, Inggris, dan Spanyol bakal memulai lagi kompetisi sepak bola pada bulan depan. Ketiga negara tersebut masing-masing membuat keputusan setelah melakukan banyak pertemuan dengan para pemangku kepentingan, termasuk klub yang menanti kejelasan.

Spanyol menyatakan bakal memulai lagi kompetisi yang tertunda sejak Maret karena wabah korona (covid-19) pada 11 Juni. Sementara itu, Liga Inggris akan kembali bergulir pada 17 Juni. Kemudian Italia pada 20 Juni.

Dengan demikian, mereka akan mengikuti langkah Jerman yang sudah menggelar lagi Bundesliga sejak 16 Mei. Di Spanyol, selain nasib musim ini, juga diputuskan kapan musim depan akan dimulai.

“Apa yang terpenting ialah kita tahu kapan akhir musim ini. Musim depan akan dimulai pada 12 September,” kata Presiden La Liga Javier Tebas, kemarin.

Sementara itu, di Inggris, selain dari liga domestik, juga ada kabar baik dari Piala FA. Kompetisi tersebut terhenti sejenak di perempat final dan penyelenggara memutuskan kembali memulainya pada 27-28 Juni. Sementara itu, babak final dijadwalkan pada 1 Agustus.

Kepala Eksekutif FA Mark Bullingham mengatakan tanggal tersebut masih bergantung pada situasi keamanan dan kesehatan. Bullingham juga belum mengonfirmasi tempat dan waktu kick-off pertandingan.

“Ini merupakan periode sulit bagi banyak orang. Meskipun langkah positif sudah diambil, tanggal yang sudah ditentukan masih bisa berubah tergantung kondisi. Kesehatan pemain, staf, dan suporter merupakan prioritas kami,” ujar Bullingham.

Babak perempat final Piala FA menyisakan delapan tim Liga Primer Inggris, termasuk Manchester City yang harus melewati Newcastle United untuk mepertahankan gelar. Tiga laga lainnya, yakni Leicester City vs Chelsea, Sheffi eld United vs Arsenal, dan Norwich City vs Manchester United.



Sisakan masalah

Seri A akan bergulir pada 20 Juni setelah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Selain itu, leg kedua semifinal Coppa Italia juga akan dilangsungkan pada 13 dan 14 Juni. Sementara itu, partai final akan dihelat di Stadion Olimpico, Roma, pada 17 Juni.

Meski demikian, rencana tersebut masih menyisakan sejumlah masalah. Pertama, Komite Teknis dan Sains (CTS) tetap dengan keputusannya yang ingin mengarantina pemain selama 14 hari jika di nyatakan positif covid-19.

Lalu seluruh skuad akan menjalani isolasi selama 14 hari. Hal itu berbeda dengan yang dilakukan Bundesliga dan Liga Primer Inggris yang hanya mengarantina pemain selama tujuh hari.

Presiden Asosiasi Dokter Sepak Bola Italia Enrico Castellaci mengaku keputusan mengarantina 14 hari akan mengancam kelanjutan kompetisi karena merugikan klub dan pemain. “Saya siap bertaruh pada dimulainya kembali kompetisi, tetapi dengan aturan karantina 14 hari ini, peluang untuk menyelesaikan musim ini menjadi kecil,” kata Castellaci.

Dokter klub Lazio Ivo Pulcini juga menentang keputusan mengisolasi seluruh skuad selama 14 hari. (AFP/R-3)