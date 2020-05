Piala FA Kembali Bergulir 27 Juni

SETELAH Liga Primer Inggris resmi kembali bergulir pada 17 Juni. Piala FA juga akan melanjutkan babak perempat final yang tertunda imbas pandemi virus korona atau covid-19.

Babak perempat final Piala FA dijadwalkan digelar pada 27-28 Juni. Babak semifinal dijadwalkan digelar pada 11-12 Juli. Sedangkan babak final digelar pada 1 Agustus.

Kepala Eksekutif FA Mark Bullingham mengatakan tanggal tersebut masih bergantung pada situasi keamanan dan kesehatan. Bullingham juga belum mengonfirmasi tempat dan waktu kick-off pertandingan.

"Ini adalah periode sulit bagi banyak orang. Meskipun langkah positif sudah diambil, tanggal yang sudah ditentukan masih bisa berubah tergantung kondisi. Kesehatan pemain, staf, dan suporter adalah prioritas kami," ujar Bullingham, dilansir dari AFP, Jumat (29/5).

Babak perempat final Piala FA menyisakan 8 delapan tim Liga Primer Inggris, termasuk Manchester City yang harus melewati Newcastle United untuk mepertahankan gelar. Tiga laga lainnya yakni, Leicester City vs Chelsea, Sheffield United vs Arsenal, dan Norwich City vs Manchester United. (AFP/OL-4)