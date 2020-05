Pasar Sambut Positif New Normal, Rupiah Menguat ke Rp14.575

NILAI tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini berhasil menguat di perdagangan pasar spot. Rupiah tercatat menembus ke level Rp 14.600/US$.

Pada Jumat sore (29/5), US$ 1 dibanderol Rp 14.575/US$ di pasar spot. Artinya rupiah menguat sebesar 0,68% dibandingkan dengan penutupan perdagangan rupiah di hari sebelumnya. Kemarin rupiah sempat menguat 0,72% ke Rp 14.570/US$.

Menanggapi ini, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan wacana diterapkannya new normal (kenormalan baru) oleh pemerintah Indonesia memberikan reaksi positif bagi pasar. Menurutnya, pasar melihat adanya angin segar dengan rencana dibukanya kembali perekonomian secara bertahap di beberapa daerah.

“Penguatan rupiah salah satunya karena memang pasar menyambut positif rencana akan dibukanya kembali perekonomian secara bertahap di beberapa daerah yang perkembangan penanganan wabah yang baik sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah kasus yang menurun,” uajrnya kepada mediaindonesia.com, Jumat (29/5).

Rencana pemerintah ini, sambungnya, semakin memperkuat keyakinan pasar. Terutama setelah sebelumnya sudah adanya rencana berakhirnya lockdown di beberapa negara yang juga berdampak positif pada ekonomi.

Selain itu, Piter beranggapan faktor lainnya yang menyebabkan rupiah menguat adalah meredanya kekhawatiran pasar atas hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Sentimen terkait Amerika Serikat dan Tiongkok ini memang masih naik turun dan kerap menjadi pendorong pelemahan rupiah.

“Faktor ketiga, efek psikologis dari pernyataan Bank Indonesia (BI) bahwa rupiah masih overvalue dan berpotensi terus menguat. Pernyataan Gubernur BI ini menambah confidence pasar terhadap rupiah,” pungkasnya. (OL-2)