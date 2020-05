IHSG Menguat di Penutupan Saham Pekan Ini

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat 0,79% pada penutupan IHSG akhir pekan ini, Jumat (29/5). Tercatat saham berada di zona hijau 0,79% atau 37 poin menuju 4753 poin.

Kenaikan saham ini dengan frekuensi transaksi 703,11 dan volume transaksi 12,2 triliun. Adapun total saham yang duperdagangkan sebesar 5513. triliun. Hal yang sama berlaku pada kumpulan 45 saham unggulan (LQ45) yang ikut menguat. Dengan penguatan sebesar 2,32% ke 725 poin.

Hal ini sesuai dengan prediksi Analis Binaartha Sekuritas M. Nafan Aji Gusta Utama, IHSG pada perdagangan akhir pekan ini berpeluang untuk melanjutkan tren kenaikan. Setelah kemarin IHSG tercatat mempertahankan pola bullish continuation dan berakhir menguat 1,61% menuju level 4.716.

"Di sisi lain, terlihat pola three advancing soldiers candlestick yang mengindikasikan adanya potensi bullish continuation pada pergerakan IHSG ," kata Nafan

Adapun pada transaksi hari ini terlihat sebanyak 175 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sementara itu, 232 saham melemah dan 154 saham tak bergerak (stagnan).

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, enam sektor menguat dan empat sektor melemah. Lima sektor yang menguat adalah industri daar, aneka industri, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan manufaktur. Saham yang menguat di antaranya, KRAH yang naik 22,60% ke Rp510 per saham, AKSI naik 21,88% ke Rp117 per saham dan WINS naik 15,87%ke Rp 73 per saham.

Selanjutnya, saham yang melemah antara lain BRNA yang turun 6,98% ke Rp1.000 per lembar saham, SINI melemah 6,98% ke Rp800 per lembar saham dan MLPT turun 6,96% ke Rp535 per lembar saham. (OL-2)