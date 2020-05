Bali Siap Sambut Pariwisata MICE dengan Protokol Covid-19

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan bahwa Bali memiliki salah satu produk unggulan yaitu meeting, insentive, conference and exhibition (MICE) Tourism.

Keberhasilan Bali menyelenggarakan MICE tidak lepas dari dukungan beberapa faktor misalnya jumlah akomodasi kamar, ruang rapat /venue, dan fasilitas infrastruktur penunjang lainnya yang memadai.

Selain itu, keramahan penduduk Bali dan keindahan dan kedamaian alam Pulau Dewata juga turut mendorong Bali sebagai destinasi MICE dunia.

"Beberapa kongres atau pertemuan tingkat dunia yang pernah diadakan di Bali dan berjalan sukses antara lain APEC 2013, IMF-World Bank Annual Meeting 2018 serta konferensi bertaraf internasional lainnya," ujarnya di Denpasar, Jumat (29/5).

Dengan terjadinya Pandemik Covid-19 yang menyebar di hampir di seluruh negara di dunia, beberapa kegiatan MICE yang sudah direncanakan penyelengaraanya di Bali seperti Asia Pacific City Summit and Mayors, International Conference on Human Rights and Human Dignity, KTT Perubahan Iklim Dunia ditunda penyelenggaraannya. Covid-19 telah melahirkan budaya baru yang disebut sebagai "era new normal".

Agar Bali bisa ambil bagian di era new normal ini, ada beberapa persyaratan/protokol yang harus dipenuhi, yakni memenuhi standar kebersihan, memenuhi standar kesehatan dan memenuhi standar keamanan. Dengan melihat kekuatan dan potensi Bali dalam rangka penyelenggaraan MICE beberapa tahun terakhir, mau tidak mau Bali harus mengikuti apa yang disyaratkan di dalam ketentuan-ketentuan protokol kesehatan tersebut.

Ke depan untuk tetap menjadi tempat favorit penyelenggaraan MICE, Bali harus mampu berinovasi dan menyajikan sesuatu yang baru. Salah satunya adalah menawarkan konsep MICE baru yaitu pertemuan di ruang terbuka, sehingga Bali dapat tetap unggul.

Dengan keramahan penduduk Bali, penyelenggaraan MICE yang dijamin dapat berlangsung aman, dan keindahan alam yang memberi inspirasi kepada peserta MICE. Implementasi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar internasional akan menjadikan Bali tetap sebagai destinasi MICE terbaik di dunia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Wishnutama Kusubandio menyampaikan optimismenya bahwa MICE di Bali akan kembali bangkit. Potensi ekonomi dari penyelenggaraan MICE sangat tinggi dan menjadi bagian strategis dari pariwisata. Untuk itu perlu disusun dengan sebaik baiknya, secermat cermatnya terkait SOP pelaksanaan MICE.

Menurut Wishnutama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan protokol the new normal MICE dan menggabungkannya dengan inovasi. Dengan penawaran hal yang berbeda dan didukung dengan pelaksanaan protokol yang disiplin dan detail.

Ditambahkannya, perlu juga dipersiapkan sanksi bagi yang melanggar. Maka dengan demikian akan tercipta rasa aman dan nyaman ketika berkunjung ke Bali. Wishnutama optimis pariwisata Bali akan bangkit dan MICE menjadi core devisa pariwisata. (A-2)