Kasus Positif Covid-19 di Sorong Jadi 50 Orang

KASUS positif covid-19 di Kota Sorong per Jumat (29/5) menjadi 50 orang dari sebelumnya 32 orang. Penambahan itu salah satunya karena ada penambahan dua orang dari klaster Gowa. Hal itu disampaikan juru bicara Satgas Covid-19 Kota Sorong Rudy R Laku.

"Hari ini, Jumat (29/5),, kami telah menerima hasil pemeriksaan 60 sampel dari Balitbangkes Makassar. Dari 60 sampel itu, 56 sampel sudah keluar dan yang terkonfirmasi positif sebanyak 26 sampel terdiri dari 18 positif baru dan 8 positif lama," ujar Rudy di Kantor Satgas Covid-19 Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (29/5).

Rudy menyebutkan, 18 pasien positif baru tersebut adalah laki-laki berinisial IL, 18, di Kelurahan Klaligi, SE, 14, Laki-laki di Kelurahan Klaligi, keduanya berasal dari kluster Gowa.

Selanjutnya ada RA, 38, perempuan di Kelurahan Klaligi, F, perempuan di Kelurahan Klaligi, R, 17, perempuan di Kelurahan Klaligi, M, 51, perempuan di Kelurahan Klaigi, SA, 34, perempuan di Kelurahan Klaligi, NH, 28, laki-laki di Kelurahan Klaligi, NU, 26, laki-laki di Kelurahan Klaligi, RU, 52, laki-laki (PDP yang sementara dirawat di RSUD Sele Be Solu) alamat belakang GOR, MTS, 55, dK kelurahan Pal Putih, AN, 22, di Kelurahan Klademak, RA, 21, laki-laki di kelurahan klademak, IM, 37, perempuan di Kelurahan Rufei, AL, 24, laki-laki di Kelurahan Rufei, FH, 18, perempuan di Kelurahan Rufei, RW, 23, perempuan di Remu Selatan, dan IN, 22, laki-laki di Kelurahan Klawasi.

Sedangkan positif covid-19 lama berinisial ASN, 4, perempuan, IN, 8, laki-laki, SK, 34, perempuan, BA, 39, perempuan, AR, 60, laki-laki, AFN, 15, laki-laki, NA, 38, laki-laki, dan D, 45, perempuan.

"Masih tersisa 4 sampel dan kita masih menunggu hasilnya. Kalau sudah keluar, kita akan sampaikan. Sementara orang yang dikarantina di Diklat kampung salak berjumlah 33 orang," imbuh Rudy.

Rudy mengungkapkan, sebagian besar dari mereka terpapar akibat transmisi lokal. Bahkan lebih meningkat dibandingkan kasus dari riwayat perjalanan dari luar.

Sementara update perkembangan covid-19 di kota Sorong per 28 Mei 2020, yakni Orang Tanpa Gejala (OTG) berjumlah 92, Kemudian Orang Dalam Pemantauan (ODP) 192 berjumlah orang dan selesai pemantauan 144 orang, sehingga yang masih dalam pwmantauan 48 orang.

"Kemudian PDP 38 orang, selesai pengawasan 32 orang, sehingga sekarang yang masih dalam proses pengawasan 6 orang. Sementara yang meninggal totalnya masih 10 orang, terdiri dari 8 PDP dan 2 positif Covid-19. Sementara untuk hasil lab total keseluruhan 262 sampel, terdiri dari 139 negatif dan 50 orang positif. Sedangkan jumlah pasien sembuh masih 1 orang," pungkas Rudy. (OL-1)