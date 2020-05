Pandemi Covid-19 Kembali Lahirkan Digital Media Platform

PANDEMI covid-19 bukan saja merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat, tetapi memengaruhi budaya kerja sehari-hari. Meski begitu perubahan prilaku itu tidak melulu negatif, melainkan justru menghasilkan peluang.

Peluang itulah yang ditangkap startup Indonesia untuk mengembangkan platform bernama Clickwork.co. Alhasil berbagai jenis pekerjaan mulai dari Sales, Purchasing, Akuntansi, Inventaris dan Kolaborasi kini bisa dikerjakan dengan mudah dan efisien hanya dalam satu platform.

Dalam posisi kerja remote atau Work From Home (WFH) misalnya, setiap anggota dapat melakukan absensi online yang dilengkapi dengan GPS tracking dan me-organize semua pekerjaan yang ada sesuai dengan deadline, assignation, beserta status. Users juga bisa menggunakan sistem timesheet Clickwork.co sehingga team dapat dengan gampang memantau waktu penyelesaian pekerjaan.

Untuk pekerjaan sales, Clickwork.co membantu mulai dari lead pipeline hingga sales order management. Para manager bisa men-track semua progress prospek dan penjualan. Karena sistem Clickwork.co adalah web-based, orang-orang sales bisa update status dan report dari mana saja, kapan saja, dan melalui device apa saja. Semua transaksi penjualan juga bisa automatically integrated to inventory dan accounting yang merupakan bagian dari ClickWork.co juga.

Begitu pun dengan Purchasing, Clickwork.co membantu pengrapian data vendors dan pembelian.Memberikan insights akan trend harga pembelian dengan fitur alert harga pembelian terakhir, hingga memantau pengiriman Bahkan fitur akuntansi ClickWork.co pun sangat simple dan gampang digunakan, dengan konfigurasi berintegritas yang mengutamakan akurasi data.

Selain itu, fitur yang available di Clickwork.co sudah jauh lebih lengkap dari software level enterprise pada umumnya. Banyak jenis laporan keuangan yang dapat ditampilkan seperti laporan laba rugi, neraca, cash flow, dan sebagainya. “Clickwork.co juga dilengkapi dengan dashboard yang dapat membantu business owner memantau kondisi dan kesehatan keuangan perusahaan mereka secara real-time,” ucap Lusiana Lu, Business Development Director Clickwork.co.

Clickwork.co sudah diluncurkan di Indonesia secara online pada 27 April lalu. Startup asal Indonesia inipun berencana untuk ekspansi ke negara-negara ASEAN lainnya. Alasannya, menurut Lusiana Lu, ketersediaan platform Enterprise resource planning (ERP) software berbasis Software as a Service (SaaS) yang lengkap selengkap Clickwork.co belum tersedia.



Apalagi fitur Clickwork.co juga akan dilokalisasikan sesuai negaranya sehingga business flow and reporting yang dihasilkan bersifat akurat.

Menurut Lusiana Lu, penggunaan Clickwork.co di masa pandemi bisnis dapat dibantu operasionalnya dan efisiensi dunia usaha. Pada saat-saat sulit begini, improvements and automation sangatlah diperlukan terutama di bidang IT dan Software. Namun, IT automation cenderung memerlukan investasi yang tinggi.

“Dengan Clickwork.co, perusahaan dapat dengan tenang melakukan perbaikan dan pengembangan untuk memutarbalikkan kondisi bisnis mereka setelah terdampak pandemi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar,” ungkapnya.

Dari sisi fitur, Clickwork.co jauh lebih unggul dari platform lain karena sangat lengkap. Bisa dibilang, Clickwork.co merupakan pelopor platform ERP berbasis SaaS pertama di Indonesia yang sangat terjangkau. Sistem Clickwork.co juga telah dirancang oleh para ahli yang memastikan bahwa sistem flow-nya Clickwork.co sudah sesuai dengan best standard practise dan sangat gampang untuk digunakan. User experience-nya Clickwork.co didesain dengan cermat untuk memastikan bahwa jumlah klik yang diperlukan untuk bergerak dari satu fitur ke fitur yang lain dapat diminimalisir seoptimal mungkin.

Dikatakan, semua orang dan semua jenis usaha bisa menggunakan Clickwork.co, mulai dari usaha kecil, menengah hingga besar. Para pengguna bisa memilih salah satu modul dari berbagai modul yang ada. Caranya pun mudah tinggal kunjungi Clickwork.co. Untuk saat ini, begitu Lusiana Lu, Clickwork.co memang menyediakan opsi penggunaan gratis ke semua user tanpa terkecuali dengan batas penggunaan 2GB. Selain free ada juga paket pro ataupun advance.

Untuk upgrade ke PRO yaitu paket auto scaling, pengguna cukup membayar 180ribu untuk setiap penggunaan kelipatan 10GB per bulan nya. Untuk upgrade ke paket Advanced dengan batas storage 20GB per bulan, pengguna bisa memilih metode pembayaran bulanan (Rp390 ribu/ bulan) atau tahunan (Rp 3.9juta/tahun).

Fitur Clickwork.co telah di-fully unlocked tidak perduli paket apapun yang diambil karena business modelnya Clickwork memang berbasis storage dengan unlimited users and unlimited features. Sehingga keuntungannya bagi pengguna sangat luar biasa. (A-1)