Ini Yang Disampakan Menko Airlangga ke DPR Soal Kenormalan Baru

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, penerapan tatanan kenormalan baru (new normal) hanya akan diterapkan berdasarkan data virus covid-19 dan kesiapan daerah untuk mengimplementasikannya.

Hal itu disampaikan Airlangga usai menerima Satuan Tugas Lawan Covid-19 DPR RI di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (28/5).

"Kami sampaikan kepada DPR bahwa yang menentukan itu nanti adalah kepala-kepala daerah, kemudian sektor-sektor, dan juga satgas covid-19," terang Airlangga.

Data yang dipaparkan kepada Satgas Lawan Covid-19 DPR itu berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikurasi dan dihitung ulang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan begitu, data yang tersaji menunjukkan beberapa daerah yang telah siap untuk menerapkan new normal.

"Data itu mencerminkan daerah per daerah, jadi tida one size fit for all," terang Airlangga.

Wakil Ketua DPR sekaligus Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad di kesempatan yang sama menuturkan, kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan upaya untuk menyeragamkan visi soal new normal dan protokol kesehatan pandemi covid-19.

Dari data yang disampaikan oleh kemenko perekonomian, dia bilang, pelaksanaan new normal dinilai akan berjalan dengan baik lantaran data yang digunakan akurat.

"Itu di detil daerah per daerah namun secara umum kami menilai sudah cukup baik mendekati sempurna," terang Sufmi.

"Namun ada satu sektor yaitu pendidikan yang masih harus lebih didetilkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren," pungkasnya. (E-1)