Martin Scorsese Capai Kesepakatan dengan Apple Inc

APPLE Inc dikabarkan mencapai kesepakatan bersama sutradara Martin Scorsese untuk film berjudul "Killers of the Flower Moon".

Reuters mengutip laporan dari Deadline dan The Wall Street Journal, melaporkan, film tersebut akan diberi label Apple Original Film, akan didistribusikan oleh ViacomCBS Inc dari Paramount Pictures. Apple dan ViacomCBS tidak berkomentar atas kabar tersebut.

Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro dikabarkan akan membintangi "Killers of the Flower Moon". Jika benar terjadi, film ini akan menjadi film besar kedua bagi Apple, tahun lalu mereka memproduksi "Greyhound" yang dibintangi Tom Hanks.

Apple berhasil mengalahkan kompetitor, antara lain Netflix Inc, untuk memproduksi film ini.

Film "Killers of the Flower Moon" merupakan adaptasi dari buku non-fiksi berjudul sama, karya penulis David Grann. Buku ini menceritakan penyelidikan FBI untuk pembunuhan suku pribumi Amerika, Osages, pada tahun 1920an.

Tahun lalu, Martin Scorsese bersama Netflix meluncurkan "The Irishman", yang mendongkrak pelanggan berbayar platform tersebut pada kuartal keempat. (OL-12)