Cara Billie Eilish Melawan Body Shaming

PENYANYI Billie Eilish merilis film pendek berjudul "Not My Responsibility" yang mengangkat soal tema perundungan terhadap bentuk tubuh seseorang alias body shaming lewat sejumlah platform media sosial miliknya, salah satunya YouTube pada Selasa (26/5).

Berlatarbelakang hitam dan diiringi musik suram, film itu menampilkan Eilish yang membuka pakaiannya satu persatu sebelum akhirnya masuk dan tenggelam ke dalam air.

"Apakah kalian mengenalku? Benar-benar mengenalku?" tanya Elish membuka narasi film pendek tersebut.

"Beberapa orang benci apa yang kukenakan, beberapa orang memuji, beberapa orang menggunakannya untuk mempermalukan orang lain, beberapa orang menggunakannya untuk mempermalukanku."

Pemenang Grammy Awards berusia 18 tahun itu lantas bertanya, "Apakah kalian ingin aku lebih kurus? Lebih lemah? Lebih lembut? Lebih tinggi? Apakah kalian mau aku diam?"

Sesaat sebelum tenggelam Eilish berkata, "Kita memutuskan siapa mereka. Kita memutuskan berapa nilainya. Jika aku memakai lebih banyak; jika kurang, siapa yang memutuskan apa yang membentukku? Apa itu artinya?"

"Apakah nilai diriku hanya didasarkan pada persepsi kalian? Atau apakah pendapat kalian tentangku bukan tanggung jawabku?" tutupnya.

Video itu merupakan hasil karya Eilish sendiri dan sempat ditayangkan perdana di konser pembuka tur dunia "Where Do We Go?" di Miami, awal tahun ini.

Hingga berita ini ditulis, video sudah ditonton lebih dari 7 juta pemirsa YouTube dengan 100 ribuan komentar. (OL-12)