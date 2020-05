Harga Emas Jatuh Lagi

HARGA emas kembali melemah pada akhir perdagangan Kamis (28/5) pagi WIB. Kondisi ini memperpanjang penurunannya selama tiga hari berturut-turut ketika pelonggaran pembatasan terkait virus korona di seluruh dunia memberi optimisme ekonomi global akan rebound.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun 1,4 dolar AS atau 0,08%, ditutup pada 1.726,8 dolar AS per ounce.

Emas berjangka turun tajam 29,9 dolar AS atau 1,72% menjadi 1.705,60 dolar AS per ounce pada Selasa (26/5) setelah turun 8,20 dolar AS atau 0,47% menjadi 1.726,40 dolar AS per ounce pada Senin (25/5).

Para investor menjadi optimis karena indeks-indeks ekuitas Amerika Serikat naik pada Selasa (26/5) dan juga pada Rabu pagi (27/5) sebagai akibat dari pelonggaran penguncian covid-19 di banyak negara bagian AS.

Lemahnya permintaan dari India dan Tiongkok juga tidak mendukung emas. Tahun ini, emas telah naik lebih dari 12% dan para analis mengatakan lintasan keseluruhan logam mulia itu positif, didukung oleh suku bunga rendah dan ketidakpastian politik dan ekonomi global.



"Emas digunakan secara efisien untuk melindungi risiko dalam lingkungan suku bunga rendah karena peluang kerugian untuk menahannya rendah, kami perkirakan lingkungan yang menguntungkan akan terus berlanjut," kata Societe Generale dalam sebuah catatan, memperkirakan harga rata-rata 1.800 dolar AS per ounce di kuartal keempat.



Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 16,2 sen atau 0,92%, menjadi 17,757 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 4,8 dolar AS atau 0,55%, menjadi 878,1 dolar AS per ounce.(OL-5)