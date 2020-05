Tokyo International Film Festival Hadirkan Film dari 35 Negara

TOKYO International Film Festival menghadirkan sebanyak 100 film dari 35 negara. Sebagian adalah film yang baru tayang perdana.

Akan ada "Ricky Powell: The Individualist", dokumenter tentang fotografer Powell meliputi wawancara dengan Natasha Lyonne dan LL Cool J, penayangan "Eeb Allay Ooo!" hingga "Iron Hammer".

Festival ini juga menghadirkan bincang-bincang dari rekaman festival film yang telah berlalu maupun diskusi baru, memberi kesempatan kepada penonton untuk melihat momen-momen penting dalam film.

Akan ada bincang-bincang bersama Francis Ford Coppola dengan Steven Soderbergh, Song Kang ho dan Bong Joon ho, Guillermo del Toro, Jane Campion dan Claire Dennis.

Empat film pendek dan dua film panjang dari Jepang juga telah terpilih dalam bagian Tokyo International Film Festival (TIFF) yang tayang di We Are One: A Global Film Festival di YouTube pada 29 Mei - 7 Juni 2020.

Film pendek dari Negeri Sakura yang akan tayang meliputi "Genius Party: Happy Machine", "Inabe", "East of Jefferson" dan "The Yalta Conference Online" yang akan tayang perdana di festival ini.

Sementara film panjang dari Jepang yang tayang adalah "Tremble All You Want" dan "Ice Cream and the Sound of Raindrops" yang telah rilis pada 2017.

"Kami berusaha memilih film yang membuat penonton merasakan kebebasan lewat kebahagiaan menonton film, meski di tengah ruang gerak yang terbatas saat ini," kata senior programmer Yoshi Yatabe yang mewakili TIFF dalam siaran resmi, Rabu (27/5). (OL-12)