Presiden Jokowi Perlu Marah dan Sedih

JUMLAH orang yang positif tertular virus korona setiap hari terus bertambah. Kondisi ini tak urung membuat jajaran medis bekerja keras.

Dalam kondisi ini sangat tidak beradab bila masih ada yang menganggap remeh pandemi covid-19. Sudah saatnya Presiden Joko Widodo unjuk kemarahan karena masih banyak anggota masyarakat yang ndableg (keras kepala). Mereka seolah tidak peduli penyebaran virus bisa semakin luas karena syahwat mudik, abai protokol kesehatan, hingga berbelanja baju lebaran.

Sampai Selasa (26/5), MetroTV memberitakan kasus positif covid-19 di Indonesia mencapai 23.165 orang. Sisi baiknya yang membangun optimisme kita, dalam berita yang sama ditunjukkan kecenderungan positif dalam laju kesembuhan mencapai 5.877 orang, makin jauh melampaui laju penderita meninggal dunia yang mencapai 1.418 orang. Untuk global yang mencakup 216 negara, terkonfirmasi positif mencapai 5.406.282 orang dan meninggal 343.562 orang.



Dalam situasi krisis seperti ini merupakan peluang bagi pemimpin menunjukkan kemampuan keluar dari krisis. Sikap yang tepat dan respons cepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemimpinnya mampu menyelesaiakan krisis.

Ekspresi pemimpin

Kepatuhan masyarakat terhadap perintah pimpinannya, apalagi dalam situasi krisis seperti pandemi covid-19 ini, sangat dipengaruhi ekspresi pemimpin merespons krisis. Hasil penelitian Juan M Madera dan D Brent Smith yang diterbikan dalam The Leadership Quarterly (2009) berjudul The Effects of Leader Negative Emotions on Evaluations of Leadership in a Crisis Situation: The Role of Anger and Sadness menunjukkan respons pengikut terhadap pemimpin yang menunjukkan sikap positif, kemarahan, kesedihan, serta kemarahan dan kesedihan secara bersamaan, akan direspons secara berbeda oleh para pengikut.

Pada situasi tertentu, ekspresi pemimpin yang positif akan memberikan respons yang positif dari masyarakat. Selanjunya masyarakat akan memberikan dukungan kepada kebijakan pemimpinnya.



Cara Presiden Amerika Serikat John F Kennedy merupakan contoh klasik bagaimana ekspresi emosi positif yang disampaikan dalam pidato-pidatonya di radio, ketika menyampaikan visinya untuk mengirimkan manusia ke bulan. Pidatonya itu mendapat sambutan positif dari masyarakat AS.

Tetapi tak selamanya emosi positif akan memberikan hasil positif. Pada situasi tertentu, terutama jika krisis yang dihadapi bersumber dari internal, penelitian Juan M Madera dan D Brent Smith (2009) tersebut justru menunjukkan bahwa ekspresi emosi yang negatif, berupa kemarahan, kesedihan, atau kombinasi dari ekspresi marah dan sedih, akan menghasilkan respons yang positif dari pengikut.

Penelitian tersebut menunjukkan juga bahwa kombinasi ekspresi emosi negatif berupa amarah dan kesedihan merupakan strategi yang sangat efektif, karena menghasilkan simpati dan partisipasi yang lebih besar dari pengikut.

Ekspresi emosi negatif berupa kemarahan dan kesedihan yang ditunjukkan oleh pemimpin, akan memberikan hasil yang lebih positif. Itu jika pemimpin pada saat yang bersamaan mengambil tanggung jawab penyelesaian krisis itu sebagai tanggung jawabnya. Pengambilan tanggung jawab ini akan menambah simpati pengikut karena pengikut akan menilai bahwa pemimpinnya adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Kita sangat ingin agar pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu. Kita percaya bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah melakukan upaya terbaik agar kita bisa segera melalui krisis pandemi ini.

Tetapi di sisi lain ada perlunya juga Presiden menunjukkan emosi negatif dalam bentuk kemarahan dan sekaligus kesedihan atas ketidakpatuhan masyarakat untuk tetap dirumah, mengenakan masker dan menjaga jarak jika harus terpaksa keluar rumah. Pemimpin harus menunjukkan kapan enough is enough.

Penulis merupakan peserta Workshop Online Teknik Menulis Opini Sekolah Jurnalisme Media Indonesia.