HUT ke-6 RTV Cakepan Di Rumah Hadirkan Bioskop Lebaran

Jelang hari kemenangan untuk umat muslim, di tengah masyarakat Indonesia sedang dilanda wabah pandemi virus korona Covid-19, kita semua dihimbau untuk tetap selalu menjaga jarak, menggunakan masker saat harus keluar rumah dan mencuci tangan secara benar.

Bapak Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Republik Indonesia juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudik lebaran, serta tetap berada di rumah. RTV sendiri telah menyiapkan sederetan program yang akan menemani pemirsa dalam merayakan hari kemenangan setelah sebulan puasa. Dan menyambut ulang tahun yang ke-6 kali ini, RTV mengangkat tema 'Cakepan Di Rumah'.

Salah satu program unggulan RTV yang akan memanjakan pemirsa setia adalah hadirnya Bioskop Lebaran.

1. Bioskop Lebaran: The New Adventures of Robin Hood, akan tayang di hari Minggu, 24 Mei 2020 pukul 17.00 WIB

Bercerita tentang perang yang telah selesai, di mana Robin Hood dan pasukannya telah bubar. Sampai sosok Sheriff of Nottingham yang dapat lolos dengan Crown Jewels milik Raja yang tentunya sangat berharga.

Sheriff melibatkan Viking untuk menggulingkan Raja dengan cara membuat sebuah pertempuran. Tentu saja, sang pahlawan tokoh utama Robin Hood tidak tinggal diam mengacaukan strategi pertempuran tersebut dan dalam cerita ini pula Robin menikahi seorang putri cantik jelita bernama Marion. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan tayangan ini di Bioskop Lebaran hanya di RTV Cakepan Di Rumah.

2. Bioskop Lebaran: Sinbad, akan tayang Senin, 25 Mei 2020 pukul 17.00 WIB

Bercerita tentang seorang lelaki tua yang mencari putrinya telah lama hilang dan tidak ditemukan dalam pencarian yang telah dilakukannya, Putri itu bernama Sinda, ternyata dia berada di rumah seorang raja yang jahat bernama Raja Farzoomah.

Dalam perjalanan hidupnya, putri tersebut menemukan seorang pria kaya bernama Sinbad yang akhirnya menjadi suaminya. Sinbad suaminya ini secara tidak sengaja bertemu Ayah dari Sinda dan terjadilah pembicaraan berbagi kisahnya bertemu dengan istrinya dari petualangan penuh keberuntungan, menemukan lembah berlian, serta bagaimana cara menghadapi raja jahat.

Apakah Sinda akan bertemu dengan Ayah kandungnya?

3. Bioskop Lebaran: Winx The Movie 'The Secret of the Lost Kingdom', akan tayang Selasa, 26 Mei 2020 pukul 17.00 WIB

Kisah cerita Stella, Aisha, Flora, Musa, dan Tecna yang telah lulus dari sebuah Kampus bernama Alfea. Mereka ini adalah peri di sebuah planet. Namun tidak dengan peri Bloom, ia tidak dapat mengikuti kelulusan karena planetnya hancur dan telah dirusak.

Daphne, saudari Bloom serta para peri Winx bersama-sama berpetualang membantu Bloom untuk dapat menemukan benda peninggalan Raja Oritel untuk menyelamatkan planetnya dari kehancuran.

Apakah Bloom berhasil?

4. Bioskop Lebaran: Welcome Back Pinocchio, akan tayang Rabu, 27 Mei 2020, pukul 17.00 WIB

Kisah klasik tentang boneka kayu yang hidup menjadi anak laki-laki bernama Pinoccio. Ia tumbuh bersama sang ayah seorang pemahat kayu, Paman Gepeto. Pinoccio bertemu kucing, rubah, dan robot yang mencoba memengaruhinya melakukan hal yang dilarang.

Tanpa disadari Pinoccio terbawa ajakan mereka dan berubah menjadi boneka kayu kembali. Untungnya, Ia bertemu Winner, yang membantunya mencari jalan untuk kembali menjadi manusia.



5. Bioskop Lebaran: Winx The Movie 'Magical Adventure', akan tayang Kamis, 28 Mei 2020, pukul 17.00 WIB

Akhirnya Bloom bersatu kembali dengan orang tua kandungnya, Oritel dan Marion, ia akhirnya menjalani hidup sebagai Putri Domino. Namun ternyata, kelompok Trix (Icy, Darcy, dan Stormy) berencana untuk menghapus semua dimensi ilmu ajaib.

Untuk menghentik anak si kelompok Trix, para peri Winx melakukan perjalanan ke Kota Avram dan berhadapan langsung dengan Trix. Hanya dengan cara mengalahkan Trix seluruh dimensi kembali normal dan para peri winx mendapatkan kembali kekuatan mereka masing-masing.



6. Bioskop Lebaran: Mulan, akan tayang Jum’at, 29 Mei 2020, pukul 17.00 WIB

Seorang pensiunan jenderal, terlalu tua untuk menanggapi perintah kekaisaran. Putrinya Mulan, khawatir tentang ayahnya lalu menyamar sebagai seorang pria dan mendaftar di tentara atas nama keluarga.

Setelah belajar Kung Fu dengan gurunya Zi Moy selama bertahun-tahun, dia memiliki keterampilan bertarung yang hebat. Selama hari-hari pertama perang, Mulan menemukan seorang prajurit muda, Liu, yang dengannya dia menjalin persahabatan yang mendalam.

Mulan, yang telah berhasil mempertahankan penyamarannya selama ini, menjadi komandan utama, mendapatkan rasa hormat dan kesetiaan pasukannya dengan memimpin mereka menuju kemenangan yang cemerlang. Setelah perang, ketika tiba saatnya untuk berpamitan, Mulan mengakui rahasia kepada Liu.



7. Bioskop Lebaran: Winx the Movie The Mystery of Abyss, akan tayang Sabtu, 30 Mei 2020, pukul 17.00 WIB

Kelompok Trix bekerja sama dengan Politea mencari Mutiara Ajaib untuk mengalahkan para peri Winx. Mutiara Ajaib dapat memberikan kekuatan besar bagi yang mereka yang memilikinya. Kelompok Trix, Politea dan Tritannus sangat kuat, Bloom bertekad untuk mendapatkan Mutiara ajaib lebih dulu dan menyelamatkan pangeran Langit, yang ditangkap oleh kelompok Trix dan simpan di Samudra. Peri Winx, tidak ada satu menit untuk disia-siakan. Bagaimana mereka akan menghentikan rencana musuh mereka sebelum terlambat. Bersiaplah, misi Winx yang paling seru akan segera dimulai.



8. Bioskop Lebaran: Pocahontas, akan tayang Sabtu, 30 Mei 2020, pukul 17.00 WIB

Pocahontas telah menjadi kisah nilai sejarah yang dikenal seluruh negara. Film ini bercerita tentang pemukim Inggris awal di Virginia dan penduduk asli Amerika yang tinggal di sana.

Ini menunjukkan nilai-nilai yang sangat berbeda dari kedua peradaban dan khususnya sikap mereka terhadap alam. Ini adalah kisah tentang budaya dan kasih sayang terhadap semua ciptaan-Nya.

(RO/OL-10)