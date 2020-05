Pertamina RU VII Bantu APD ke Tenaga Kesehatan Sorong

PERTAMINA RU VII Kasim menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) dan cairan disinfektan kepada tim satgas RSUD Sele be Solu, di RSUD Sele be Solu, Kota Sorong, Papua Barat, Rabu,(27/5). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Unit Manager Comrel dan CSR Pertamina RU VII Kasim Doddi Japsenang kepada tim satgas Covid-19 RSUD Sele be Solu.

"Adapun tujuan kami memberikan bantuan ini kepada rumah sakit lebih khusus tim satgas covid-19 RSUD Sele be Solu, karena merupakan bagian dari pada kepedulian kami membantu pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 y dapat melengkapi petugas medis dengan APD sehingga mereka tidak terpapar virus dan tetap sehat untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien Covid," ujar ujar Doddy.

Dikatakan pula bahwa bantuan ini tidak hanya diberikan kepada Rumah Sakit Sele be Solu tetapi juga kepada RSUD kabupaten Sorong dan Puskesmas Seget. Doddi juga mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama membantu pemerintah dengan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menaati protokol kesehatan dari satgas Covid-19 yaitu dengan menjauhi keramaian, di rumah saja, gunakan masker dan rajin cuci tangan.(OL-3)