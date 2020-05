Sri Mulyani Maraton Halalbihalal Virtual

PANDEMI covid-19 turut memengaruhi tradisi halalbihalal masyarakat pada Idul Fitri kali ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 57, pun melakukan halalbihalal dengan cara yang berbeda, yakni secara virtual. Hal ini sesuai anjuran pemerintah agar tetap tinggal di rumah untuk

memutus rantai penularan covid-19.

Pada hari ke-2 Idul Fitri, Sri Mulyani dan suami, Tonny Sumartono, melakukan halalbihalal secara virtual dengan tagar #RayaBersama. Halalbihalal diikuti jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Sabang sampai Merauke serta stakeholder Kemenkeu.

“Hati saya bahagia dan bangga, tetapi penuh haru ketika halalbihaIaI bersama jajaran Kemenkeu yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam laman Instagram-nya, Selasa (26/5).

Larangan tak boleh mudik dan tidak bertemu keluarga tercinta dalam momen Lebaran tentu membuat sedih. Namun, dia mengungkapkan hal itu tidak menyurutkan semangat dan dedikasi jajaran Kemenkeu dalam melaksanakan tugas pelayanan. “Mereka saling menguatkan dan saling menjaga. Beberapa bahkan merayakan Lebaran di atas kapal patroIi dan telah 7 bulan belum bertemu anak dan istri. Mereka semua selalu ada di hati dan di dalam doa saya,” kata Sri Mulyani.

Dia menyampaikan terima kasih, memberi penghargaan, dan mengucap rasa syukur sebagai pimpinan dari Kemenkeu atas kerja keras jajarannya dalam menjaga keuangan negara. Di sore hari, halalbihalal virtual dilanjutkan dengan penuh kehangatan dan rasa persaudaraan bersama para stakeholder.

Hadir di antaranya para Menteri Kabinet Indonesia Maju, KapoIri, Kejagung, KPK, pimpinan dan anggota DPR RI, asosiasi dan para pengusaha, mitra perbankan, serta pimpinan special mission vehicles (SMV) di bawah Kemenkeu.

Walau silaturahim hanya dapat dilakukan secara virtual, ujar Sri Mulyani, ini tidak mengurangi niat untuk menjaga h ubungan sesama manusia. “Semoga ldul Fitri ini memberikan kebaikan dan kekuatan bagi kita semua untuk saling menguatkan dan bahu-membahu bekerja sama menjalankan tugas yang tidak mudah ini demi menyelamatkan Indonesia dari dampak covid-19,” imbuhnya.



Dampak WFH

Dalam halalbihalal, Sri Mulyani turut menyoroti kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang diberlakukan selama pandemi.

Seorang karyawan kantor pelayanan pajak yang turut dalam halabihalal mengeluhkan penerapan WFH membuat ia dan pegawai lain harus bekerja selama 24 jam. Pasalnya, pelayanan selama pandemi dilakukan daring secara penuh sehingga mereka harus selalu memantau laman layanan, termasuk pada Sabtu dan Minggu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lantas mengatakan WFH hingga 24 jam memang banyak dialami para pekerja di tengah situasi pandemi. Ia mengakui bahwa WFH memang mengharuskan para pekerja standby kapan pun dan di mana pun. ”Ya, kita merasakan semua work from home itu benar-benar work from home, itu you have to work 24 hours,” ungkap Sri Mulyani. “Enggak ada lagi yang merasa ada

office hour.”

Meskipun demikian, Sri Mulyani mendorong jajarannya agar menjadikan hal itu sebagai tantangan agar makin produktif. Ia pun meminta jajarannya di Kemenkeu tetap bersemangat bertugas selama masa pandemi. (H-3)