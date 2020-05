Nilai Tukar Rupiah Tertekan Ketegangan AS-Tiongkok

NILAI tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (26/5) terpantau melemah di tengah ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Rupiah ditutup melemah 45 poin atau 0,31% menjadi Rp 14.755 per dolar AS, dari sebelumnya Rp 14.710 per dolar AS. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi, berpendapat pergerakan rupiah turut dibantu sentimen positif pelonggaran lockdown di sejumlah negara.

"Adanya tanda-tanda aktivitas ekonomi dibuka kembali di seluruh dunia, membantu investor mengabaikan tensi ketegangan AS-Tiongkok," ujar Ibrahim, Selasa (26/5).

Baca juga: Akhir Tahun, BI Yakin Rupiah Tembus Rp 15.000 per Dolar AS

Sebelumnya, Tiongkok mengumumkan undang-undang keamanan nasional yang baru. Jika aturan itu diterapkan, Beijing memiliki kendali lebih terhadap Hong Kong, yang memicu protes prodemokrasi di wilayah semi-otonom.

Otoritas keamanan Hong Kong menyatakan adanya potensi gerakan "terorisme" di kota itu. Mengingat, aksi unjuk rasa terhadap pemerintah Hong Kong kembali bergelora.

Tiongkok diketahui masih melakukan Kongres Nasional hingga 28 Mei mendatang. Di sela kongres, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengingatkan AS untuk tidak mengonfrontasi kepentingan negaranya. Belakangan, hubungan AS-Tiongkok kembali renggang akibat isu HAM, perdagangan, covid-19 dan persoalan Hong Kong.

Baca juga: Menkeu: Pandemi Sebabkan Rupiah Alami Tekanan Tinggi

Sebelumnya, AS mengancam akan menjatuhkann sanksi kepada Tiongkok, jika mengimplementasikan rancangan aturan baru terkait keamanan nasional. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert O'Brien, mengungkapkan pemerintah ingin Hong Kong memiliki otonomi yang luas, sehingga tetap menjadi pusat finansial Asia.

Pada pembukaan perdagangan Selasa (26/5) pagi, nilai tukar rupiah dilaporkan melemah, yakni Rp 14.730 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 14.730-14.775 per dolar AS. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia menunjukkan nilai tukar rupiah menguat pada level Rp 14.774 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya Rp 14.785 per dolar AS.(Ant/OL-11)