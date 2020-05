Ratusan WNI di Washington DC Berlebaran Secara Online

KJRI New York, PTRI New York dan KBRI Washington D.C. menyelenggarakan Open House Lebaran online 1 Syawal 1441H, Minggu (24/5). Lebaran online tersebut memanfaatkan platform facebook live (streaming) dan zoom yang diikuti oleh 206 peserta.

Turut hadir tokoh-tokoh pemuka agama Islam seperti Ustadz Shamsi Ali dari Ponpes Nur Inka Madani, M. Toha dari Masjid Al Hikmah New York, Ustadz Fahmi dari IMAAM Center Maryland dan Irfan dari Masjid Al Falah Philadelphia. Tak hanya itu, para pemuka agama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, para tokoh masyarakat dan ormas lainnya pada kesempatan tersebut ikut menyampaikan ucapan selamat Idulfitri.

Acara diawali dengan sekapur sirih oleh Konjen RI New York, Dr. Arifi Saiman yang menyampaikan penyelenggaraan kegiatan merupakan upaya untuk memperkuat tali silahturahmi, menjaga kekompakan dan sekaligus melestarikan tradisi halal bihalal masyarakat Indonesia di kawasan pantai timur Amerika Serikat di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, ditekankan kontribusi dan peran yang dapat diambil masyarakat Indonesia dalam membantu mengatasi pandemi ini.



Pada sambutan pembuka acara Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dubes Dr. Dian Triansyah Djani menyampaikan selamat lebaran kepada seluruh masyarakat, sekaligus menekankan bahwa lebaran online ini tidak mengurangi kedekatan dan keakraban masyarakat Indonesia di AS. Untaian doa juga dipanjatkan untuk WNI yang meninggal dunia akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, Dubes Dr. Dian Djani juga mengapresiasi kekompakan atas Aksi Solidaritas Padamu Negeri kolaborasi Perwakilan RI se-AS, Perbankan Indonesia di New York, Permias dan Diaspora Indonesia yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp329.570.650 yang disumbangkan melalui Palang Merah Indonesia.



Kuasa Usaha Ad Interim Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington D.C., Iwan Freddy H. Susanto menyampaikan sambutan penutup dan mengapresiasi penyelenggaraan lebaran online serta mengarisbawahi sikap positif dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk meningkatkan soliditas masyarakat Indonesia di AS.



Open House Lebaran online juga dimeriahkan dengan dukungan partisipasi para penggiat budaya baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat yang menyuguhkan hiburan bernuansa lebaran. Para penggiat budaya tersebut antara lain H. Rhoma Irama, Dangdut in America (Delaware-Pennsylvania), Saung Budaya (New York), Modero & Co. (Philadelphia), Nusantara Kreasindo (New Hampshire), dan Orkes Keroncong Yale University (Connecticut). Selain itu didukung oleh VOA Indonesia (New York) dan Indosiar (Indonesia).



Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bersama di era normal baru dipimpin oleh Ustadz Arifin Jayadiningrat. Lebaran online dipandu oleh Konsul Rizal Wirakara, Konsul Oki Yanuar, Konsul Muda Willa Utami dan Anggit Maulana. (RO/OL-6)