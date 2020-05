Pascalebaran, Rupiah Melemah

PERGERAKAN nilai tukar rupiah pada pembukaan awal pekan usai libur Lebaran terpantau melemah.

Mengutip data Bloomberg, Jumat (8/5), rupiah dibuka melemah ke posisi Rp14.730 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat menyentuh level Rp14.710 per USD.

Rupiah terus bergerak melemah hingga 40 poin atau setara 0,27% ke posisi Rp14.750 per USD. Sedangkan rentang gerak rupiah berada di Rp14.730-Rp14.750 per USD.

Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah terus melaju ke level Rp14.541 per USD.

Adapun pada perdagangan sebelumnya, Rabu (20/5), gerak rupiah sempat menguat hingga 60 poin atau setara 0,41% ke posisi Rp14.710 per USD. Sementara rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.710-Rp14.777 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 6,09 persen.

Pada perdagangan pekan lalu, data Yahoo Finance mencatat rupiah justru melemah 124 poin atau setara 0,84% dibandingkan sebelumnya. Kurs rupiah ditutup di posisi Rp14,695 per USD atau turun dari Rp14.549 per USD. (OL-1)