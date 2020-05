NBA Bertemu Walt Disney Mengenai Kelanjutan Kompetisi

NBA, Sabtu (23/5), mengakui mereka tengah terlibat pembicaraan dengan The Walt Disney Co mengenai kemungkinan menggelar kelanjutan kompetisi bola basket Amerika Serikat (AS) di salah satu resor mereka, akhir Juli mendatang.

Juru bicara NBA Mike Bass mengonfirmasi NBA tengah mengevaluasi kemungkinan melanjurkan kompetisi di Orlando, Florida.

"NBA bersama Asosiasi Pemain NBA tengah terlibat pembicaraan dengan The Walt Disney Company mengenai kemungkinan melanjutkan kompetisi musim 2019-20 pada akhir Juli di kompleks Wide World of Sports di Florida. Lokasi itu akan menjadi tempat digelarnya laga, latihan, serta menginap tim-tim NBA," papar Bass.

"Prioritas kami adalah kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dengan NBA. Kami terus bekerja sama dengan pakar kesehatan publik dan pejabat pemerintah untuk mendapatkan petunjuk yang tepat," imbuhnya.

NBA telah membukukan kompetisi sejak 11 Maret akibat pandemi covid-19. (AFP/OL-1)