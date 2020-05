Rayakan Lebaran di Tengah Pandemi Buat Sekar Sari Berkontemplasi

PERAYAAN Idulfitri di tengah wabah covid-19 yang menyebabkan suasanan dan rutinitas menjadi berbeda dari biasanya mendorong aktris The Man from The Sea (Laut) Sekar Sari berkontemplasi mengenai makna silaturahmi.

"Seberapa penting sih tangan kita berjabat dibanding batin kita yang bertaut, silaturahmi kita punya makna yang lebih luas, hal seperti itu yang perlu kita lihat ulang," kata Sekar.

Pandemi covid-19 juga membuatnya berpikir untuk lebih peduli terhadap sesama, memikirkan apakah perayaan umat muslim ini bisa dinikmati juga oleh orang-orang di sekitarnya.

Baca juga: Iqbaal Ramadhan Mulai Terbiasa dengan Karantina

"Kalau misalnya kirim hampers untuk teman-teman atau sanak keluarga, jangan lupa untuk lihat orang-orang yang tinggal di sekitar kita, apakah mereka bisa merayakan bersama-sama Lebaran ini dengan berkecukupan," tutur pemain di film Siti, film terbaik di Festival Film Indonesia 2015 itu.

Silaturahmi yang biasanya dilakukan dengan bertatap langsung kini diwakili aksi saling berkirim makanan dengan orang-orang terdekat, juga lewat panggilan video, termasuk mertua di Jawa Timur yang biasanya jadi tujuan mudik.

"Justru beliau yang mengingatkan untuk tidak usah mudik tahun ini," ujar Pemeran Wanita Terbaik di Usmar Ismail Award 2016.

Ramadan di tengah pandemi disyukuri Sekar sebagai momen untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Acara buka puasa di luar rumah ditiadakan, sebagai gantinya semua dilalui bersama anggota keluarga tercinta.

"Aku masak terus buat sahur dan buka puasa untuk suami dengan menu yang ternyata cukup bisa bervariasi," kata aktris sekaligus penari itu.

Pemeran Doremi & You dan Tak Ada Yang Gila di Kota Ini mengungkapkan, sang adik yang masih tinggal serumah dengan orangtuanya selama pandemi melihat sisi baik dari aktivitas luar rumah yang dibatasi.

"Dia bilang, "Untung tahun ini ibu enggak pengajian tiap sore, jadi aku bisa dibikinin es buah buat buka puasa."," ujar dia sembari tertawa kecil. "Family time jadi lebih banyak, ternyata ada hal yang patut disyukuri." (OL-1)