Siwon Super Junior Bakal Konser One Love Asia

SIWON Super Junior, Jung Eun-ji Apink dan CIX akan tampil dalam konser langsung via daring One Love Asia yang tayang di YouTube One Love Asia pada 27 Mei pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Konser yang merupakan kerja sama YouTube dan WebTVAsia ini juga nantinya menampilkan bintang-bintang dari seluruh Asia beragam latar belakang seperti YouTubers untuk mendukung UNICEF, merupakan bagian dari kampanye global UNICEF untuk "#Reimagine" setelah Covid-19.

Inisiatif ini bertujuan untuk menyebarkan pesan cinta dan persatuan di seluruh Asia, melalui Asia Entertainment.

Semua donasi dari acara ini akan mengalir ke UNICEF Asia untuk mencegah pandemi Covid-19 pada anak-anak yang rentan, demikian seperti dilansir Soompi, Sabtu. (OL-12)