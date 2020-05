Malam Lebaran, Harga Ikan di Banyuwangi Naik Signifikan

Di tengah pandemi Virus Korona (Covid-19), harga ikan laut di tempat Pelelangan Ikan (TPI) kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengalami lonjakan harga.

Kenaikan harga tersebut, menurut salah satu pedagang TPI Muncar, Siti Kaliah, 45, mengatakan, kenaikan ikan di wilayahnya itu, dipicu oleh beberapa faktor, selain dampak Covid-19, juga tidak melautnya nelayan karena mendekati lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah.

''Sekarang ikan lagi mahal, besokkan sudah lebaran, jadi nelayan tidak ada yang melaut, ada yang pergi melaut, Itupun hanya sedikit saja, makanya harga ikan mahal,'' Kata Siti kepada Media Indonesia saat ditemui di lokasi pelelangan ikan, Sabtu (23/5/2020).

Ia menambahkan, nelayan di wilayah Muncar sebagaian sudah tidak melaut sejak satu Minggu yang lalu. Kendati demikian, ada juga nelayan yang masih saja melaut tapi itupun jumlahnya sangat sedikit.

''Nelayan di sini banyak yang libur, mereka mempersiapkan lebaran, seperti ngecat rumah dan bersih-bersih, apalagi cuaca dari kemarin-kemarin juga kurang bagus,''Tambahnya.

Dari pantuan Media Indonesia di lapangan harga ikan Tongkol yang hari biasa dijual di harga Rp10 ribu per kilo, kini Sabtu,(23/5) di jual dengan harga Rp20 ribu per kilo. Sedangkan ikan tuna yang hari biasa di jual Rb40 ribu- Rp55 ribu per kilo, kini dijual dengan harga Rp70 ribu per kilo.

''Saya mulai jualan jam 6 pagi, saya tadi bawa 30 kilo ikan, tapi paling banyak ikan yang di buat bakaran,'' ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini, permintaan pembeli yang paling banyak mayoritas adalah ikan yang digunakan untuk bakaran. Sehingga hal itu membuat dia memperbanyak stok ikan tersebut.

''Kalau sekarang itu, paling banyak orang bakaran, soalnya malam lebaran. Banyak orang bakar-bakar ikan. Tadi juga saya stok banyak kusus ikan ini,'' katanya.

Seperti ikan bawal dijual dengan harga Rp40 ribu per kg. Sedangkan ikan putihan dijual Rp60 ribu per kg. ''Kalau ikan kakap merah, saya jual Rp65 ribu per kg. Semuannya ini kalau hari-hari biasa, saya jual dengan harga Rp30 ribu-Rp35 ribuan,'' sambungnya.

Sementara itu, salah satu pembeli asal Banyuwangi, Kurniawan, 30, mengungkapkan ia membeli ikan, lantaran untuk dibakar bersama keluarga. Sehingga pada saat malam lebaran nanti, dirinya tak keluar rumah, guna untuk menghindari virus korona (Covid-19).

''Saya beli ikan dua kilo tadi, ikan kakap merah sama ikan bawal. Ikan ini saya buat bakaran bersama keluarga nanti malam, biar tidak keluar rumah. Soalnya untuk antisipasi Korona,'' pungkasnya. (UA/OL-10)