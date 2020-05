The Old Guard Membuat Charlize Theron Terluka

AKTRIS Charlize Theron mengaku mengalami cidera dan tangannya terluka saat syuting film Netflix terbarunya, The Old Guard, yang akan segera rilis tahun ini.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, Sabtu (23/5), hal ini kemudian membuatnya harus mengenakan gips untuk sementara waktu. "Saya tengah membuat film aksi dan saya merobek ligamen dari bone fights," kata aktris pemenang piala Oscar 2004 itu.

Dalam film diceritakan dirinya yang berperan sebagai Andy memimpin tim tentara bayaran abadi. Film ini mengikuti sekelompok tentara yang bersatu padu dengan ketidakmampuan misterius untuk mati. Kelompok ini telah menghabiskan waktu berabad-abad melindungi dunia fana.

Tetapi ketika tim direkrut untuk mengambil misi darurat, kemampuan luar biasa mereka terekspos dan Andy dan Nile (KiKi Layne) harus membantu kelompok menghilangkan ancaman musuh yang berencana untuk meniru dan memonetisasi kekuatan mereka.

Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Veronica Ngô Vâ, Matthias Schoenaerts dan Chiwetel Ejiofor juga turut tampil sebagi lakon dalam film.

Gina Prince-Bythewood menyutradarai film yang didasarkan pada novel grafis dengan nama yang sama oleh Greg Rucka. The Old Guard akan bisa ditonton di Netflix pada 10 Juli. (OL-12)