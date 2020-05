Facial Foam Senka Perfect Whip Collagen In

SENKA melengkapi rangkai an facial foam mereka dengan menghadirkan Senka Perfect Whip Collagen In. Pembersih wajah baru tersebut diperkaya 60% beauty serum yang membantu kulit glowing dan kolagen yang dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit sehingga kulit lebih kenyal dan tampak lebih muda.

"Senka Perfect Whip Collagen In tidak hanya membersihkan dan melembutkan. Kandungan kolagennya mampu bekerja lebih maksimal untuk menjaga elastisitas dan kelembutan kulit," ujar Brand Manager Senka Indonesia Fanny Aeni melalui siaran pers, beberapa waktu lalu.

Fanny menambahkan, Senka Perfect Whip Collagen In disempurnakan dengan inovasi unggulan dari Shiseido Group, yaitu teknologi micro dense foam dengan aqua in pool untuk melindungi kulit terhadap kerusakan sehari-hari sekaligus memperkuat fungsi pelindung kulit, serta silk cocoon essence yang mampu mengunci kelembapan wajah. Senka Perfect Whip Collagen In ialah salah satu produk best seller di beberapa negara di Asia dan banyak yang menantikannya di Indonesia.