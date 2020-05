Puncaki Billboard Hot100 Bareng Justin Bieber

Penyanyi Ariana Grande bertengger dalam urutan pertama Billboard Hot 100. Lagu Stuck With U yang ia bawakan bersama Justin Bieber menjadi pemuncak tangga lagu pekan ini. Melalui akun Instagramnya, Ariana mengungkap rasa syukur atas capaian itu. Ia mengucap terima kasih untuk seluruh pendukung lagu tersebut.

"Terima kasih untuk semua yang mendukung lagu ini. Inilah yang menyebabkan dan membuat semua ini terjadi. Kami mencintaimu sangat. Ada banyak yang dirayakan hari ini," ungkap Ariana dalam akun Instagram miliknya @arianagrande.

Kendati demikian, Ariana mengaku menjadi nomor satu bukan tujuan utamanya. Ia bersyukur bisa menyanyi.

"Namun, aku ingin mengatakan beberapa hal. Siapapun yang tahu ataupun mengikutiku beberapa waktu tentu paham bahwa peringkat itu bukanlah pendorong utama atas apapun yang kulakukan,"

Sebaliknya, yang menjadi pendorong utamnya adalah rasa syukur. Ia mengaku beruntung bisa bernyanyi, beruntung ada orang yang mau mendengarkan nyanyiannya, dan bersyukur telah berada pada titik sekarang.

"Aku bersyukur bisa bernyanyi, bersyukur memiliki orang yang mau mendengarkan, bahkan bersyukur berada di titik ini," sambungnya.

Ariana juga mengenang lima tahun pertama perjalanan karirr musiknya, ketika ia sekalipun tidak bisa berada di peringkat pertama. Ia mengaku tidak masalah dengan hal itu. Karena baginya, yang terpenting ia tetap bisa bermusik dan punya orang yang mendengarkan musiknya.

"Aku tidak mencapai peringkat pertama selama lima tahun pertama karirku. Dan itu tidak membuatku sedih, sama sekali. Karena dari lubuk hatiku yang paling dalam, musik adalah segalanya bagiku. Penggemar adalah segalanya bagiku. Aku janji tidak bisa meminta hal lain," lanjutnya.

Stuck With U mengangkat tema karantina. Lagu itu dirilis pada pada 8 Mei 2020, kala masyarakat dunia tengah menghadapi pandemi covid-19. Lagu itu pun melejit dalam waktu singkat berkat dua nama besar Ariana Grande dan Justin Bieber.

Video dirilis dalam versi video lirik dan video klip bertema unik. Ariana Grande dan Justin Bieber menyuguhkan konsep yang sederhana tapi tetap menarik. Bertema physical distancing, Stuck with U digambarkan sesuai lagunya, berdiam dengan orang tercinta di rumah. Lagu itu ditujukan untuk amal. Stuck with U adalah lagu kolaborasi yang ditujukan sebagai dukungan untuk First Responders Children's Foundation dan SB Projects. Pemasukan materi dari lagu itu akan didonasikan untuk beasiswa dan bantuan kepada anak-anak di tengah pandemi virus corona.

Usai berucap syukur, Ariana juga memberi pernyataan guna merespon adanya tuduhan ketidakberesan atas keberhasilan lagu Stuck With U berada di peringat pertama Billboard Hot 100.

"Jadi dengan perayaan ini hari ini, aku ingin membahas beberapa hal yang biasanya tidak kulakukan (aku biasanya tidak menanggapi drama atau tuduhan aneh, tapi ini sudah keterlaluan)," sambungnya.

Penjualan lagu tersebut dinilai tidak wajar karena setengah dari angka penjualan lagu dibeli dari enam kartu kredit.

Menurut Ariana, keberadaan lagunya berada di puncak tangga lagu karena fans kedunya penyanyi, Ariana Grande dan Justin Bieber, membeli lagu itu. Masing-masing tidak lebih dari 4 kopi sebagaimana aturan yang berlaku. Merekalah yang membuat peringkat lagu itu naik dan berada di puncak.

Ariana juga mengajak pihak yang tidak puas dengan peringkat Billboard pekan ini untuk meluangkan waktu sejenak untuk merendahkan hati sembari bersyukur. Diketahui, Ariana mengalamatkan ajakan itu pada orang yang disebutnya tengah memeras otak untuk mendiskreditkan kerja keras seorang perempuan.

"Aku minta kamu luangkan waktu sejenak untuk merendahkan hati. Bersyukurlah kamu ada di sini, bahwa ada orang yang ingin mendengarmu. Itu adalah anugerah," tegasnya.

Ariana Grande memang tidak secara langsung menunjuk nama pihak yang dimaksudnya. Namun, diketahui bahwa Ariana Grande sedang berseteru dengan musisi Tekashi 6ix9ine yang karyanya juga masuk dalam Billboard Hot 100. (M-2)