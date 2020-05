Isyana Sarasvati 1+1, Duet dengan Rayhan Maditra

ADA yang istimewa dalam konser virtual perdana Isyana Sarasvati, Rabu (20/5) malam. Isyana, 27, mengajak sang suami, Rayhan Maditra, tampil berduet membawakan lagu karya bersama.

1+1 menjadi tajuk sementara bagi lagu duet mereka, yang pernah dibawakan dua kali. Pertama, saat pernikahan keduanya pada 2 Februari 2020. Kemudian, saat di panggung Java Jazz 2020, beberapa pekan berikutnya. Pada saat dibawakan di Java Jazz, lagu ini bahkan belum berjudul.

“Kita bahkan belum rekaman secara proper untuk ini. Berharap nanti bisa rilis secara proper, kalau situasi sudah kondusif,” tutur Isyana yang mengenang nostalgia duetnya bersama sang pasangan delapan tahun silam ketika sering cover lagu bersama di Youtube.

“Sekarang memutuskan judulnya 1+1 (one plus one) buat sekarang. Siapa tahu nanti berubah,” sambung Isyana. Selain bawakan 1+1, dalam Lexicon+ Virtual Home Concert itu Rayhan juga membawakan lagu yang diciptakannya untuk ulang tahun hari jadi keduanya saat pertama berpacaran. (Jek/M-2)