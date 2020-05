Berbagi Kebahagiaan, IBI Berikan Santunan Kepada 1.000 Anak Yatim

DALAM kondisi pandemi covid-19, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) ingin ikut serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial guna meningkatkan citra bankir dan saling berbagi di bulan Ramadan ini.

Untuk itu, IBI menyantuni 1.000 anak yatim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beberapa panti asuhan yang mendapatkan santunan tersebut ialah Panti Yatim Indonesia, Panti Asuhan Anaja, Rumah Piatu Muslimin, Panti Asuhan Maharam, Panti Asuhan Daruul Aitam, Panti Asuhan Al-Hadist, LPA Guna Nanda dan lainnya.

Ketua Umum IBI Haryanto Tiara Budiman mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian IBI kepada sesama. Bantuan yang diberikan itu diharapkan dapat meringankan beban dan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim.

“Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk saling berbagi. Terlebih kepada anak-anak yang kelak akan menjadi penerus pembangunan Indonesia, untuk itu kami merasa perlu membantu anak-anak, terutama yang belum beruntung secara ekonomi,” kata Haryanto dalam video conference, Kamis (21/5).

Lebih lanjut, berbagi kepada anak yatim tahun ini memang dikatakan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang rutin dilaksanakan oleh IBI. Di tengah pandemi covid-19 dan keterbatasan dengan aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tidak mengurangi nilai dan tujuan IBI dalam berbagi kepada sesama.

Jika tahun sebelum nya IBI menyantuni 1.500 dengan memberikan uang saku dan perlengkapan sekolah senilai Rp450.000, juga santunan kepada lebih dari 20 yayasan sebesar Rp6.000.000 per yayasan, di tahun ini IBI tetap memberikan uang saku kepada 1.000 anak yatim sebesar Rp500.000 per anak dan Rp6.000.000 per yayasan.

Selain itu, IBI juga akan melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Daarul Ar Rahman Jakarta, sekaligus memberikan penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Haryanto dan Badan Pengurus IBI.

"Penyaluran bantuan IBI tidak luput dari dukungan bank-bank di Indonesia. Saya bersama dengan Badan Pengurus lain nya juga sering melakukan video conference dengan yayasan dan panti asuhan untuk memastikan bantuan nya sampai sesuai dengan amanah yang diberikan," sambungnya.

Perlu diketahui, IBI yang berdiri pada tanggal 12 Desember 2005, merupakan penggabungan antara dua lembaga yaitu Bankers Club Indonesia dan Institut Bankir Indonesia. Sebagai organisasi profesi yang ingin mengembangkan profesionalisme anggota dan mendorong kegiatan perbankan dilakukan dengan sehat dan memiliki tata kelola yang baik, IBI memiliki program pengembangan profesi yang didasarkan pada kebutuhan profesi bankir Indonesia.

Selain mengembangkan kapasitas bankir, IBI juga ingin meningkatkan aktivitas sosial yang melibatkan seluruh asosiasi Perbankan.

“Kami ingin keberadaan IBI dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan, baik dilingkungan profesi perbankan maupun di Masyarakat. Dengan begitu, IBI dapat lebih berperan aktif dalam menciptakan perbankan yang sehat dan kuat demi kemajuan perekonomian Indonesia,” pungkas Haryanto. (A-2)