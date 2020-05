Move In Quickly Sinar Mas Land Raih Rp369 M

TEROBOSAN yang dilakukan Sinar Mas Land untuk mempertahankan penjualan pada masa pandemi covid-19 memberi hasil yang cukup memuaskan. Program penjualan Move In Quickly Sinar Mas Land berhasil meraih penjualan senilai Rp369 miliar. Hasil tersebut diraih dari penjualan pada 18 Mei 2020 atau hampir dua bulan sejak promosi ini berlangsung yakni 22 Maret 2020.

"Kami melakukan terobosan dengan memperkuat strategi pemasaran secara digital sehingga mempermudah konsumen membeli properti di rumah mereka masing-masing. Di sisi lain, kami memanfaatkan pula beberapa media sosial yang banyak digunakan masyarakat dengan pemasangan advertorial," papar Managing Director Strategic Business & Services Sinar Mas Land, Alim Gunadi melalui keterangan pers pada Rabu (20/5).

Bahkan, Sinar Mas Land menggunakan video virtual show unit yang dapat konsumen saksikan melalui media sosial.

Ke depannya, lanjut Alim, semua proyek akan menyediakan platform serupa sehingga konsumen merasa yakin saat membeli rumah idaman mereka.

Sejumlah produk menarik yang dapat dipilih pada program ini yang mencakup rumah, rumah toko (ruko), kios, dan apartemen. Areanya meliputi Jakarta (The Elements, Southgate, dan Aerium), Tangerang (BSD City dan Taman Banjar Wijaya), Cibubur (Kota Wisata dan Legenda Wisata), Batam (The Nove at Nuvasa Bay), Balikpapan (Grand City), dan Surabaya (Wisata Bukit Mas dan Apartemen Klaska).

Program Move in Quickly dibagi dalam tiga tahap. Periode pertama mulai dari 22 Maret hingga 30 Juni 2020 dengan keringanan pembayaran sebesar 15% kepada konsumen yang membeli produk ready stock lewat KPR Express. Untuk pembelian ready stock dengan pembayaran tunai, konsumen dapat memperoleh diskon harga sampai dengan 20%.

Konsumen yang membeli unit under construction melalui KPR dapat mencicil uang muka (down payment/DP) sebesar 15% sebanyak 12 kali dan ditambah lagi diskon 15% dari nilai akad kredit.

Sekarang Move in Quickly masih berada di periode pertama yang memiliki potongan harga terbesar dibandingkan setelahnya. Periode kedua berlangsung dari 1 Juli sampai 30 September 2020. Konsumen yang membeli ready stock dengan KPR Express pada periode ini akan mendapatkan keringanan pembayaran sebesar 10%. Bila membeli dengan pembayaran tunai, konsumen dapat menikmati diskon harga 15%. Bagi konsumen yang membeli unit under construction dengan fasilitas KPR diperkenankan mencicil DP sebesar 10% sebanyak sembilan kali plus diskon sebesar 10% dari nilai akad kredit.

Periode ketiga berlangsung mulai dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2020. Konsumen menerima keringanan pembayaran sebesar 5% jika membeli produk ready stock menggunakan KPR sepanjang waktu tersebut. Konsumen juga akan mendapatkan diskon harga sampai dengan 10% saat membeli produk ready stock dengan cara tunai.

Bagi konsumen yang membeli unit under construction dengan fasilitas KPR boleh mencicil DP sebesar 5% sebanyak enam kali ditambah lagi diskon sebesar 5% nilai akad kredit. Ini berarti semakin cepat membeli, konsumen menerima kemudahan lebih besar.

Untuk memudahkan konsumen mengajukan KPR, Sinar Mas Land juga menggandeng sejumlah bank dalam program tersebut, seperti BNI, Mandiri, CIMB Niaga, BTN, UOB, dan Mandiri Syariah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.sinarmasland.com/moveinquickly atau menghubungi kami di 021 53159000. (S-1)